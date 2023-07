Trine 5: A Clockwork Conspiracy, date de sortie proche et trailer de gameplay avec le chevalier Pontius

Le cinquième Trine ne sera certainement pas le plus surprenant, mais les adeptes de la série de jeu d'action et de plateforme seront ravis de repartir pour une aventure magique en solo ou en coopération. Trine 5: A Clockwork Conspiracy avait en effet été révélé plus tôt cette année, avec la promesse de le sortir à l'été.

Sortez vos agendas : la date de sortie vient d'être calée au 31 août 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch ! Les précommandes de la version physique sont toujours ouvertes sur Amazon.fr, avec un prix attractif de seulement 29,99 €. La bonne nouvelle a été confirmée à l'occasion de la diffusion d'une bande-annonce pour le gameplay de Pontius le Chevalier, capable entre autres de lancer son épée et de planer avec son bouclier.

En toute logique, nous devrions bientôt avoir droit à des bandes-annonces similaires pour les capacités de Amadeus le Magicien et Zoya la Voleuse. Hâte de retrouver le trio de guerriers de Frozenbyte ?