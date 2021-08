Abandoned : Kojima et Silent Hill ou pas, encore un échec pour Blue Box et sa Realtime Experience

’ai attendu comme un con hier devant ma PS5moi je trouve au contraire que c’est du teasing de génie, on est frustré on a à se contenter d’une vidéo de 5 secondes qui continue de forcer sur la corde des coïncidences (James Sunderland). C’est forcément calculé et voulu, ils teasent 20 minutes avant et genre problème technique...Le résultat c’est que tout le monde en parle, avec plus ou moins de retard, ça retourne le net... Ce qu’il me fait de plus en plus confirmer qu’il y a bien un gros truc derrière c’est que Yoshida en personne en parle limite en mode troll, comme si il était au courant de la mascarade, ou Kojimascarade comme vous voulez.Une théorie dit aussi qu’à 2 jours de la date anniversaire de P.T. un retard de 2 jours serait calculé pour faire monter la pression. Que ce soit ça ou pas je reste convaincu que « problème technique » était calculé en amont, on va pas me faire avaler que Yoshida se rit de la situation au calme, et que Sony n’est pas carré quand on leur remet une démo à upload sur leurs serveurs c’est pas les dev qui font ça à la dernière minute.