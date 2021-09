The Last of Us : du « nouveau contenu » sera révélé pour le Last of Us Day, une gamme originale de vêtements et goodies lancée

L'Outbreak Day, rebaptisé The Last of Us Day pour éviter les échos à la crise sanitaire, vient célébrer la licence de Naughty Dog chaque 26 septembre, jour du début de la pandémie dans le lore. Les développeurs en profitent pour révéler des goodies et initiatives tournées vers la communauté, mais chaque année, les fans espèrent une annonce un peu différente.

Ce sera encore le cas en 2021, alors que Naughty Dog a promis sur le PlayStation Blog qu'il révélerait « du tout nouveau contenu le 26 septembre à 18h00 » heure française. Est-ce enfin dimanche que nous allons découvrir le supposé projet multijoueur dans l'univers de la franchise, qui fait parler de lui depuis des mois ? Nous aurons vite la réponse...

D'ici là, les festivités ont déjà été en partie lancées avec l'arrivée d'une nouvelle gamme de vêtements et goodies sur le site PlayStation Gear, maintenant accessible en Europe. Nous y retrouvons un tee-shirt Abby, un bonnet gris, deux chemises façon bûcheron, une veste de pluie Stormtech, un blouson aviateur Washington Liberation Front, une pochette en toile cirée et en cuir, un plateau en cuir, un sac à dos en toile, des médiators et des sangles de guitare. Et, oui, les guitares GS Mini et 314 CE, proposées l'année dernière outre-Atlantique, vont être proposées pour la première fois en Europe, avec des précommandes ouvertes jusqu'au 1er novembre avant une livraison en avril 2022.

La boutique PlayStation Gear affiche sinon tous les anciens produits estampillés The Last of Us à -20 % jusqu'au 30 septembre : c'est le moment de craquer ! Et si vous n'y avez pas encore joué, The Last of Us Part II est disponible à partir de 30,53 € sur Amazon.fr.