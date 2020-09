The Last of Us Day : vinyles en précommande, artworks et artbook, nouveaux goodies, Naughty Dog ne fait pas très fort

Nous sommes aujourd'hui le 26 septembre, c'est donc le The Last of Us Day, auparavant connu sous le nom d'Outbreak Day, mais en cette période de pandémie, c'est quand même moyen, Naughty Dog a donc décidé de changer le nom, et puis au moins, cela parle à tout le monde. Dès hier, le studio de Sony a ouvert les hostilités en lançant des réductions sur le PlayStation Store et le PlayStation Gear Store et en dévoilant de nouvelles statuettes, mais la fête n'est évidemment pas finie.

Bon, c'est quand même un peu la déception aujourd'hui, car Naughty Dog n'a finalement rien dévoilé de bien foufou pour ce vrai The Last of Us Day. La principale information, c'est le lancement des précommandes vinyles de la bande originale sur le site de Mondo, qui a un peu du mal à gérer la hype des fans d'ailleurs, avec des disques colorés, mais également des affiches réalisées par Tula Lotay (les mêmes artworks qui figurent sur la pochette du vinyle) et un artbook. Dépêchez-vous, ça va partir comme des petits pains, même si les frais de port vont calmer les ardeurs de pas mal d'acheteurs.

Sinon, Naughty Dog nous reparle du jeu de société The Last of Us: The Board Game de CMON, qui promet de retranscrire les mêmes sensations que le jeu vidéo, mais rien de bien neuf n'a été dévoilé. Le guide de cosplay d'Abby est enfin en ligne, avec une tenue quand même bien moins compliquée que celle d'Ellie à reproduire (mais le succès d'un cosplay réside dans le sens du détail). De nouveaux produits dérivés de The Last of Us Part II font leur apparition sur le PlayStation Gear Store, de même que sur la boutique de Graph, avec des visuels un peu plus originaux il faut l'avouer.

Enfin, et ça, c'est gratuit, Naughty Dog partage un fond d'écran (PC et mobiles) The Last of Us x Kojima Productions, sans doute réalisé par Yoji Shinkawa même s'il n'a pas signé l'œuvre, ainsi que des GIF à spammer sur les réseaux sociaux via Giphy (pas celui qui a des idées de génie, l'autre). Et... c'est tout, pour cette année du moins. L'édition collector de The Last of Us Part II est disponible à 249 € sur Amazon.fr.