The Last of Us Day : réductions, statuettes, vinyles, jeu de plateau, thème PS4 gratuit, les célébrations déjà lancées

Comme chaque année, Naughty Dog célèbre le 26 septembre l'Outbreak Day, le jour où l'infection fictive a débuté dans The Last of Us. Mais face à la pandémie actuelle, la célébration a été renommée The Last of Us Day, et le studio est tellement impatient qu'il dévoile dès aujourd'hui quelques informations.

Les joueurs vont avoir de quoi s'occuper et s'amuser, avec d'abord un concours photo dans The Last of Us Part II, qui aura lieu du 1er au 29 octobre. Les joueurs sont invités à partager leurs meilleures captures in-game via le site dédié, et Naughty Dog sélectionnera un gagnant par semaine, avec à la clé une Ellie Edition et une manette DualShock 4 en édition limitée. Malheureusement, le concours est réservé à l'Amérique du Nord... mais vous pouvez vous consoler avec ce thème PS4 gratuit, à télécharger dès maintenant. Par ailleurs, tous les thèmes et avatars liés à la franchise sont gratuits sur le PlayStation Store jusqu'au 28 septembre, faites-vous plaisir ! Toujours sur la boutique de la console de Sony, les jeux The Last of Us Remastered et The Last of Us: Left Behind, ainsi que plusieurs packs, bénéficient d'une réduction de 50 %, toujours jusqu'au 28 septembre, et plusieurs produits dérivés de la franchise sur le site PlayStation Gear Store sont affichés à -40 %, là encore jusqu'à lundi prochain. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.fr.

Pour de la vraie nouveauté, il faut se tourner vers Gaming Heads, qui avait déjà produit une statuette de Claqueur en 2015, et qui remet ça cette année avec une statuette de 40 cm d'Ellie de The Last of Us Part II. Trois éditions sont proposées, avec une première version de base où elle tient sa machette, une Stealth Edition avec des bras et un visage interchangeable pour remplacer la machette par un arc, et la Hunter Version qui est la même que la précédente, mais avec une peinture spéciale. Les fans peuvent également se tourner chez le site de Mamegyorai pour retrouver une statuette sculptée et peinte par Masato Ohata mettant en scène Ellie et Joel dans The Last of Us premier du nom, à l'échelle 1/9, et qui coûte 35 000 ¥, soit environ 285 €.

Par ailleurs, Naughty Dog soutient sa communauté de fans et surtout les cosplayeurs, qui avaient déjà accès à un guide complet et détailler pour se déguiser en Ellie. Il va remettre ça avec un second guide consacré à Abby pour aider les amateurs de cosplay à créer leurs tenues, mais aussi leurs accessoires, coiffures et maquillages, il sera disponible comme celui d'Ellie sur le site officiel du jeu. Dans un style un peu plus différent, Naughty Dog annonce The Last of Us Board Game, un jeu de plateau réalité par CMON, déjà auteur de Bloodborne: The Board Game et God of War: The Card Game. Les fans retrouveront ainsi leurs personnages préférés dans le jeu de plateau toujours en cours de conception, il faudra donc patienter pour en savoir davantage.

Enfin, les collectionneurs de vinyles ont rendez-vous demain, à 18h00, sur le site de Mondo afin de découvrir la bande originale de The Last of Us Part II composée par Gustavo Santaolalla et Mac Quayle, sur deux vinyles donc, avec deux affiches exclusives et limitées, qui seront uniquement incluses dans les précommandes faites avant le 30 septembre prochain. Et ce n'est que le début du The Last of Us Day 2020, qui aura lieu officiellement demain, attendez-vous encore à de belles surprises de la part de Naughty Dog.