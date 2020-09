The Last of Us : l'Outbreak Day change de nom, des annonces prévues ce samedi

Chaque année depuis maintenant 7 ans, Naughty Dog célèbre sa licence The Last of Us à l'occasion de l'Outbreak Day, le 26 septembre. Ce jour n'a pas été choisi au hasard : c'est celui, dans l'univers fictif du jeu, où les infectés ont commencé à apparaître suite à la propagation d'un virus. Mais alors que la crise sanitaire du COVID-19 est toujours en cours, une pandémie n'est plus vraiment synonyme de fête et de célébrations...

Naughty Dog a donc décidé de changer le nom de sa sauterie annuelle en The Last of Us Day, et ce dès le 26 septembre 2020.

Depuis 7 ans, le 26 septembre a été notre occasion de constater et célébrer l'incroyable passion de la communauté The Last of Us. Cependant, alors que nous pensons aux évènements de l'année dernière et aux défis auxquels nous continuons tous de faire face avec le COVID-19, nous ne nous sentions pas bien de continuer sous la bannière « Outbreak Day ». Alors que le nom et la date sont enracinés dans la fiction du jeu, le 26 septembre signifie bien plus que des traditions. Il s'agit de montrer notre appréciation envers nos fans. C'est pourquoi, ce samedi et à l'avenir, le 26 septembre sera connu sous le nom de The Last of Us Day - un nom qui reconnaît non seulement le monde qui nous entoure, mais reflète également la croissance de la communauté alors que nous accueillons des millions de nouveaux joueurs avec la sortie de The Last of Us Part. II. Nous avons beaucoup de choses passionnantes prévues et nous avons hâte de les partager avec vous dans quelques jours !

En cette année de sortie (et de succès) de The Last of Us Part II, les développeurs ne pouvaient pas risquer de voir leur fête troublée par des soucis de sémantiques. Surtout qu'ils ont « beaucoup de choses passionnantes prévues » pour ce samedi. Faut-il s'attendre à des annonces pour l'exclusivité PS4 ? Allons-nous enfin entendre parler de l'hypothétique mode multijoueur Factions que beaucoup espèrent encore ? Dans tous les cas, The Last of Us Part II est disponible à partir de 49,26 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : The Last of Us Part II : Dark Horse dévoile un artbook et une résine d'Ellie pour l'Outbreak Day 2019