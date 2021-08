The Last of Us Part II : une map et des données liées à un mode multijoueur découvertes dans le jeu, du Battle Royale un temps imaginé ?

Ce n'est pas vraiment un secret, Naughty Dog est en train de travailler sur un jeu multijoueur, mais nous ne savons pas encore quelle forme il prendra. Le studio avait déclaré vouloir capitaliser sur l'investissement dans le mode Factions annulé de The Last of Us Part II pour un futur projet, mode Factions dont une possible vidéo de gameplay datant du début de son développement a fuité il y a quelques mois.



Nouveau rebondissement cette semaine avec la diffusion d'une intéressante vidéo par le dataminer Speclizer. Il a découvert dans les données de The Last of Us Part II un tas d'éléments qui ne sont à priori pas utilisés dans la campagne principale, et qui n'auraient pas non plus été imaginés pour le mode Factions. Il a par exemple trouvé une mini-carte d'une map donnant accès aux zones d'Adler Park, Camallito et Port of Camallito, des modèles 3D encore sommaires de ces environnements, des points d'intérêt comme un Motel, une Station Essence et un Domaine. Il a également mis le doigt sur un Listen-Mode Device pour écouter des adversaires, un Collier (de chien ?), une Télévision Portable et même une Boussole et une roue d'emote.

Toutes ces choses l'ont amené à penser que Naughty Dog avait un temps imaginé un mode multijoueur façon Battle Royale ou Survie à plusieurs joueurs, avec des zones interconnectées inspirées de l'histoire. Est-ce la direction qu'aurait dû prendre le mode Factions dans cette suite ? Le jeu a maintenant plus d'un an et aucune mise à jour ou extension du genre ne semble prévue. Faut-il cependant y voir un indice sur les envies du studio pour un prochain titre ? Affaire à suivre...

