The Last of Us Part II : Nendoroid à croquer, guitare à 2 300 $ et vêtements, le plein de goodies pour la sortie

Nous y sommes : c'est ce 19 juin 2020 que The Last of Us Part II sort officiellement sur PS4, après des années d'attente et plusieurs reports. PlayStation sait bien que l'exclusivité va raviver la flamme chez les amateurs de la licence, et il veut en profiter pour lui vendre des goodies en tout genre via sa boutique officielle PlayStation Gear.



Une nouvelle gamme de produits dérivés est disponible à l'achat direct ou en précommande. Il y a d'abord du classique, mais efficace, avec un tee-shirt, une veste, des tasses, un sac à dos, un porte-monnaie ou encore The Art of The Last of Us Part II Hard Cover. Un sweat-shirt et un autre tee-shirt peuvent sinon être retrouvés chez Insert Coin. Pour les amateurs de figurines, vous pouvez vous procurer une statuette d'Ellie avec un arc, mais aussi sa Funko Pop!, et même une Nendoroid beaucoup trop mignonne malgré l'arme tranchante que l'héroïne a à la main.

Le clou du spectacle, réservé aux plus fortunés, reste tout de même les deux guitares qui seront expédiées à partir de fin août. La Taylor GS Mini à 699 $ reprend le motif du tatouage sur un fond noir, tandis que la Taylor 314ce Guitar est une réplique exacte de celle qui a été modélisée par Naughty Dog et Taylor dans The Last of Us Part II. Vous la voulez ? Vous êtes sûrs ? Alors, asseyez-vous et appelez votre banquier, car elle vaut la coquette somme de 2 299 $, sans les frais de port.

Y a-t-il un de ces objets qui risque de vous faire craquer ?

