INSOLITE sur The Last of Us Part II : des classiques du rock interprétés à la guitare numérique dans le jeu

The Last of Us Part II sort officiellement ce 19 juin 2020, ce qui veut dire qu'à cette heure-ci, il est déjà disponible en Nouvelle-Zélande. Naughty Dog a donc autorisé la diffusion de vidéos de gameplay du jeu, permettant d'apprécier certains des moments les plus marquants de l'expérience. D'ailleurs, plus que jamais, faites attention si vous voulez éviter les spoils, car les scènes importantes ont dorénavant le droit d'être uploadées sur YouTube et compagnie.

Sans divulgâcher, un passage a beaucoup amusé les premiers joueurs, car il permet de jouer à la guitare avec Ellie. En utilisant le pavé tactile et différentes touches de notre DualShock 4, nous pouvons gratter les cordes assez librement, et donc reproduire toutes les chansons qui nous viennent en tête. En attendant une compilation de reprises de meme songs venues d'Internet, VG247 s'est amusé à refaire quelques classiques du rock et du reggae, de Californication à Redemption Song, listés ci-dessous.

Red Hot Chilli Peppers – Californication

Soundgarden – Black Hole Sun

Shawn James – Through the Valley

Pink Floyd – Wish You Were Here

Chris Isaak – Wicked Game

Jeff Buckley – Hallelujah

The Cranberries – Zombie

Radiohead – Creep

Bob Marley – Redemption Song

The White Stripes – Seven Nation Army



Le niveau est plus proche du débutant à la Fête de la Musique que de Jimi Hendrix, peut-être en raison de commandes compliquées à gérer, mais l'idée est là. À la vue du succès à venir de The Last of Us Part II et de l'acharnement d'une partie de la communauté, quelques créations ou reprises bien plus travaillées devraient tout de même voir le jour grâce à cette guitare interactive.

