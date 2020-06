The Last of Us Part II : la tension monte dans une bande-annonce de lancement allant à l'essentiel

Nous sommes un peu plus d'une semaine du lancement de l'un des jeux les plus attendus de l'année, The Last of Us Part II. Le gros de la campagne promotionnelle touche donc à sa fin et après une série de making of s'étend conclue mercredi dernier, place désormais à la bande-annonce de lancement.

Naughty Dog et Sony Interactive Entertainment ont fait les choses simplement pour l'occasion, en reprenant des plans que nous avions déjà pu découvrir à plusieurs reprises, sans doute pour ne pas nous spoiler plus que de raison le contenu. Nous y retrouvons donc Ellie sur fond de scènes sombres et violentes pour la plupart, cette dernière répétant la phrase déjà maintes fois entendue : « Et je veux tuer, jusqu'au dernier d'entre eux. »

Sur une note plus joyeuse, une soixantaine de paramètres d'accessibilités seront présents pour profiter de The Last of Us Part II dans les meilleures conditions possibles, tandis qu'un mode Photo sera ajouté via un patch day one de 4 Go. Allez, encore un peu de patience, le 19 juin arrivera bien assez vite.

Pour bien vous immerger dans le jeu, un casque Gold aux couleurs de The Last of Part II est en vente chez Amazon au prix de 99,99 €.

