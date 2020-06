INSOLITE sur The Last of Us Part II : une bande-annonce recréée avec des LEGO

Pavesome Films a de la suite dans les idées, et il s'amuse régulièrement à recréer des bandes-annonces et des scènes de films ou séries avec des LEGO. Mais avec la hype entourant The Last of Us Part II, il a décidé de s'attaquer au jeu vidéo de Naughty Dog, pour une vidéo aussi impressionnante qu'amusante :

Pavesome Films a ainsi recréé la bande-annonce de The Last of Us Part II diffusée lors du PlayStation State of Play de septembre dernier, dévoilant notamment la date de sortie du jeu (repoussé depuis). Une vidéo à l'origine sombre et violente, qui ne l'est plus vraiment lorsque les pixels sont remplacés par des LEGO. Le résultat est pour le moins insolite, et il est à découvrir ci-dessus.

Pour rappel, la date de sortie de The Last of Us Part II est fixée au 19 juin prochain sur PS4, et notre test, sans spoilers évidemment, est déjà en ligne.

