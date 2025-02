The Last of Us Online : Shuhei Yoshida y a joué et il explique pourquoi il a été annulé

Naughty Dog a développé pendant plusieurs années The Last of Us Online, un jeu multijoueur live service qui n'a finalement jamais vu le jour. Le titre a été annulé officiellement en décembre 2023, le studio expliquait alors qu'il avait deux choix : se focaliser sur les jeux live service ou continuer à faire des jeux narratifs solo. Shuhei Yoshida, longtemps président des Worldwide Studios puis à la tête d'une initiative pour mettre en avant les jeux indépendants, apporte quelques détails sur cette annulation.

Désormais loin de Sony, Shuhei Yoshida n'hésite plus à prendre la parole et évoquait récemment le cas de Bloodborne. Mais, dans un entretien avec Sacred Symbols+ (via Push Square), l'ancien responsable des PlayStation Studios dévoile qu'il a joué à The Last of Us Online et « c'était super ». Alors, pourquoi le jeu n'a pas vu le jour ? Eh bien c'est Bungie qui a averti Naughty Dog sur les risques de se lancer dans une telle aventure live service :

L’idée de The Last of Us Online est venue de Naughty Dog et ils voulaient vraiment le faire. Mais Bungie leur a expliqué ce qu’il fallait faire pour créer des jeux de service en direct, et Naughty Dog s’est rendu compte : « Oups, on ne peut pas faire ça ! Si on le fait, on ne pourra pas faire Intergalactic: The Heretic Prophet ». C’était donc un manque de prévoyance.

Comme l'avait déjà dévoilé le studio, Naughty Dog a donc dû choisir entre continuer le développement du jeu live service ou se focaliser sur la conception d'un titre solo narratif, ce qu'il fait depuis ses débuts (et ce qui fait sa renommé à l'international). Bungie s'y connaît quant à lui plutôt bien en jeux live service qui monopolisent les développeurs, il s'occupe de Destiny 2 depuis huit ans.

Chose intéressante, Shuhei Yoshida affirme que ce n'est pas Hermen Hulst qui demande à ses studios first-party de développer des jeux live service, mais les équipes savent très bien que proposer un tel titre à la direction permettra d'avoir plus facilement le feu vert. Bon, ça, c'était avant, Sony a récemment annulé deux jeux live service après l'échec monumental de Concord.

De son côté, Naughty Dog est maintenant pleinement concentré sur Intergalactic: The Heretic Prophet, un jeu solo narratif de science-fiction réalisé par Neil Druckmann.