CINEMA : The Batman, 2 nouvelles affiches somptueuses dévoilées

Pour les fans de super-héros et peut-être même pour les amoureux de cinéma tout court, The Batman sera l'un des évènements cinématographiques de ce début d'année. Cette relecture de la légende de Bruce Wayne avec Robert Pattinson dans le rôle-titre et Matt Reeves à la réalisation a toutes les clés en main pour casser la baraque, comme le laissent entrevoir ses trailers à la cinématographie léchée.



Ses posters officiels sont dans la même lignée, y compris ceux dévoilés ce jour. 2 affiches qui auraient leurs places dans beaucoup de chambres viennent en effet d'être lâchées : l'une montre Batman et la Catwoman de Zoë Kravitz au crépuscule, une mise en scène qui rappelle ceux de la dernière bande-annonce, tandis que l'autre propose un gros plan sur l'œil masqué du héros, pour une vision rare du personnage. En bonus, nous vous invitons à retrouver un autre visuel officiel avec les deux protagonistes éclairés par de mystiques lumières bleues et rouges.

Sauf report de dernière minute, la date de sortie de The Batman, c'est toujours pour le 2 mars 2022 en France. Si vous ne l'avez jamais vu, The Dark Knight est actuellement disponible sur Amazon Prime Video.