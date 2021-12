CINEMA : The Batman joue au chat et à la chauve-souris dans un nouveau trailer stupéfiant !

Chaque apparition de Batman dans un long-métrage suscite l'émoi des cinéphiles et fans de comics, même quand il s'agissait de Ben Affleck dans La Ligue des Justiciers et consorts. Le super-héros va bientôt revenir en tête d'affiche de son propre long-métrage, incarné par un Robert Pattinson sous l'œil avisé du réalisateur Matt Reeves.

La dernière bande-annonce diffusée lors du DC FanDome 2021 avait de nouveau excité les fans, et le trailer dévoilé en cette fin d'année devrait en faire de même. Il est intitulé The Bat and the Cat, et nous permet de retrouver une bonne partie du casting, alors que tout le monde tente de percer à jour les secrets de l'Homme-Mystère qui se joue de toute la ville avec ses stratagèmes mortels. Bruce Wayne devra l'affronter tout en se frottant à la défiance du GCPD et aux manigances de Selina Kyle, une Catwoman en devenir. Ce personnage campé par Zoë Kravitz, aux motivations troubles, est d'ailleurs très présent dans cette séquence à la mise en scène toujours aussi soignée, et devrait avoir un rôle central dans le récit.

La date de sortie de The Batman, c'est pour le 2 mars 2022 en France, si les cinémas sont bien ouverts à ce moment-là. Si vous ne l'avez jamais vu, The Dark Knight est actuellement disponible sur Amazon Prime Video.