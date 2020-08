CINEMA : The Flash, un nouveau costume et deux concept arts du film portant sur le Multivers DC

Les films DC ont été nombreux à faire parler d'eux à l'occasion du DC FanDome, mais tous n'ont pas eu droit au même traitement en raison de leur avancement en termes de production. Ainsi, tout comme pour Black Adam, The Flash n'a bénéficié que de concept arts, en plus de quelques explications sur ce qu'il compte nous raconter.

Le personnage incarné par Ezra Miller va donc faire peau neuve avec un tout nouveau costume bien plus organique que sa tenue de Justice League, à nouveau créée par un Bruce Wayne, avec lequel il va s'aventurer dans le Multivers DC, l'intrigue s'inspirant de celle de Flashpoint, arc majeur des comics qui avait conduit aux New 52, où Barry Allen tente de retourner dans le passé afin d'empêcher le meurtre de sa mère, sauf qu'il atterrit sur une Terre parallèle. C'est à priori de cette manière qu'il fera la rencontre d'au moins un autre Batman, à savoir celui de Michael Keaton des années 90, qui reprendra son rôle, dont nous retrouvons un costume assez similaire sur la deuxième illustration. Oui, la Warner va ainsi essayer de justifier les petites différences narratives et faux raccords techniques des récents longs-métrages se déroulant dans le même univers avec The Flash, tout en intégrant définitivement les séries CW à cette continuité au-delà du clin d'œil sympathique de Crisis on Infinite Earth de l'Arrowverse, et devrait donc même faire comprendre que toutes les apparitions passées au cinéma ont leur place dans ce grand multivers sorti de derrière les fagots. Est-ce que le Batman de Robert Pattinson fera une petite apparition ?

Ce film The Flash d'Andy Muschietti n'est pas attendu avant l'été 2022 dans les salles, il reste donc encore bien du chemin au Bolide écarlate avant de revenir au cinéma. Si son univers vous intéresse, Flashpoint est disponible au prix de 19,00 € sur Amazon, édité par Urban Comics.