CINEMA : Prey, premier teaser oppressant pour la préquelle à Predator chez les Comanches

Non, le film Prey à venir cette année n'est pas une adaptation de la série de jeux vidéo de Human Head et Arkane. Il sera cependant intéressant pour bien d'autres raisons, la première étant qu'il s'agit d'une préquelle à la franchise Predator, lancée en 1987 avec Arnold Schwarzenegger dans le rôle principal. Elle s'était poursuivie avec un Predator 2 en 1990, les Aliens vs. Predators, Predators en 2010 et The Predator en 2018.

Le changement d'ambiance sera totalement radical, car nous serons cette fois amenés 300 ans en arrière, en nous faisant suivre l'histoire d'une jeune femme comanche dénommée Naru, une guerrière féroce et douée. Élevée dans l'ombre de certains des chasseurs les plus légendaires qui parcourent les Grandes Plaines, elle va entreprendre de protéger son peuple face à un mystérieux danger, un Prédateur extraterrestre à l'arsenal dévastateur... Le premier teaser ne montre pas encore la créature, mais témoigne déjà d'une tension à couper au couteau, en grande partie due au décalage technologique qui sépare les adversaires.

Prey sera réalisé par Dan Trachtenberg, à qui nous devons l'apprécié 10 Cloverfield Lane et plusieurs épisodes de The Boys, écrit par Patrick Aison (Jack Ryan, Treadstone), et produit entre autres par Jhane Myers (Monsters of God), elle-même descendante de la Nation comanche. Elle et ses partenaires se sont assurés d'offrir une représentation « authentique et fidèle » de son peuple, notamment grâce à un casting presque entièrement composé de talents autochtones et des Premières nations, dont Amber Midthunder (The Ice Road, Roswell).

Prey arrivera en exclusivité sur Hulu le 5 août 2022 aux États-Unis, et devrait sortir sur Disney+ dans le reste du monde dans la foulée, même si sa date de sortie en France n'a pas encore été communiquée.