Disney+ Day : trailer pour le retour de L'Âge de glace et Baymax!, série Les Chroniques de Spiderwick et le plein de périodes de sortie pour le SVoD

Ce 12 novembre est une date qui était marquée d'une croix sur le calendrier des fans de Disney, puisqu'il s'agit du Disney+ Day, une journée dédiée au service de streaming avec pour l'occasion tout un tas d'annonces concernant les futurs programmes qui y seront diffusés. Voyons donc ce qui nous attend !

Pour commencer, Buck et ses compagnons de L'Âge de glace vont faire leur retour le 28 janvier 2022 dans le film The Ice Age Adventures of Buck Wild, qui nous fera à nouveau explorer le Monde perdu (mais pas de Jurassic Park) rempli de dinosaures que nous avions découvert dans le troisième long-métrage.

Ensuite, c'est la série Baymax! déjà annoncée en décembre dernier qui a elle aussi eu droit à sa première bande-annonce, un spin-off du film Les Nouveaux Héros (Big Hero 6) qui nous fera suivre les aventures de cet adorable robot soigneur, et ça promet d'être comique ! Il faudra se montrer patient avant de la découvrir, puisqu'elle n'est pas attendue avant l'été 2022.

Parmi les autres annonces, nous avons eu droit au logo du film live-action Treize à la douzaine (Cheaper By the Dozen) attendu en mars 2022, tandis que la suite de Il était une fois (Enchanted) nommée Disenchanted avec Amy Adams et Patrick Dempsey sera disponible à l'automne 2022. Chip 'n Dale: Rescue Rangers, le film avec John Mulaney et Andy Samberg sortira au printemps 2022 et est qualifié de come-back plutôt que de reboot (le terme est barré). Un long-métrage sur le monde du spectacle appelé Better Nate Than Ever est lui aussi prévu à cette période avec au casting Aria Brooks, Michelle Federer, Rueby Wood (Nate), Norbert Leo Butz, Lisa Kudrow et Joshua Bassett (Anthony, le grand frère de Nate).

Le tournage d'Hocus Pocus 2 a lui débuté, nous gratifiant d'une première photo de Bette Midler, Sarah Jessica Parker et Kathy Najimy en costumes, mais il faudra se montrer patient, sa sortie n'aura lieu qu'à l'automne prochain. Le remake en live-action de Pinocchio par Robert Zemeckis verra le jour à cette période également, avec Tom Hanks (Gepetto), Cynthia Erivo et Luke Evans présents physiquement, tandis que Benjamin Evan Ainsworth, Joseph Gordon-Levitt, Keegan-Michael Key et Lorraine Bracco prêteront leur voix à divers personnages.

La licence Journal d'un Dégonflé (Diary of a Wimpy Kid) va revenir avec un film d'animation le 3 décembre puis par la suite via la série animée sous-titrée Rodrick Rules, qui n'a eu droit qu'à un logo.

Il a aussi été rappelé que le documentaire en trois parties The Beatles Get Back sera diffusé dès le 25 novembre. Et du côté de National Geographic, il y aura de quoi en prendre plein la vue en compagnie de stars avec les séries Limitless avec Chris Hemsworth en 2022 et Welcome to Earth avec Will Smith dès le 8 décembre, mais aussi America the Beautiful, là encore prévu pour l'année prochaine.

Concernant les programmes typés Disney Channel, un film original baptisé Sneakerella a eu droit à sa première bande-annonce et se veut être un conte de fées moderne aux faux airs de Cendrillon où le protagoniste est un jeune designer fan de sneakers. Nous pourrons le découvrir dès le 18 février 2022. La série Cool Attitude (The Proud Family) va faire son retour le même mois avec The Proud Family: Louder and Prouder, tandis que High School Musical: The Musical: The Series (HSMTMTS pour les intimes) va revenir dans une saison 3, là encore l'an prochain.

Plus excitant, une série originale Les Chroniques de Spiderwick en live-action est en cours de production pour la plateforme ! Le feuilleton Willow est lui attendu en 2022 et son casting a été brièvement introduit en vidéo par nul autre que Warwick Davis, qui reprendra son rôle. Il a aussi été rappelé que la série Intertwined (Entrelazados) est diffusée dès maintenant.

Du côté de Pixar, la série d'animation Cars on the Road s'est montrée avec quelques illustrations, et nous retrouverons au doublage anglais Owen Wilson (Flash McQueen) et Larry the Cable Guy (Martin). Des documentaires façon making of sur Alerte Rouge (Turning Red) et Buzz l'Éclair (Lightyear) sont eux aussi prévus l'année prochaine. Plus lointain, c'est la série animée Win or Lose sur l'univers du softball qui a eu droit à un premier visuel.

Les productions purement Disney n'ont pas été en reste avec un aperçu en image de Zootopia+, une mini-série dérivée du film, et un concept art de la série musicale Tiana (personnage de La Princesse et la Grenouille), écrite et réalisée par Stella Meghie et qui n'est plus attendu avant 2023.

