Everywhere : un trailer croustillant pour MindsEye, un GTA-like compris dans le jeu créatif qui veut concurrencer Fortnite

Si Fortnite est devenu l'ogre qu'il est aujourd'hui étape par étape, et ce jusqu'à l'arrivée cette semaine de l'Unreal Editor qui va permettre de créer encore plus d'expériences interactives, Everywhere veut marcher sur ses plates bandes dès sa sortie. Le premier jeu de Build a Rocket Boy, studio mené par l'ancien directeur sur la série GTA Leslie Benzies, veut en effet devenir un open world donnant accès à des aventures au gameplay différent, qu'il s'agisse d'action, d'aventure, de course et bien plus encore.

Le concept était encore flou, mais commence à se préciser grâce à un aperçu offert par VideoGamesChronicle, qui a pu visiter les locaux de l'entreprise. Everywhere, sera « une nouvelle plateforme qui offre un monde de possibilités infinies, où vous pouvez être qui vous voulez et forger votre propre chemin ». Il se composera d'un centre social appelé Utopia, entouré de différents biomes comme une plaine, un volcan ou un canyon, et donnant accès à différents quartiers offrant des options de jeu et de création différente. Il y aura par exemple un Racing District pour de la course, et un Combat District tourné vers l'action à la troisième personne, un Entertainment District avec un cinéma, une discothèque, une galerie d'art, et d'autres sections vouées à évoluer dans le temps.

Les bricoleurs pourront eux créer et partager des expériences de combat et de course via ARC-adia, une suite d'outils intégrée au jeu, dans un quartier surnommé The Collection. En plus des composants individuels, des groupes d'objets peuvent également être regroupés sous la forme de « tampons », à sauvegarder et partager avec les autres joueurs pour faciliter leurs créations.

Une porte de l'univers donne également accès au Game Lobby, qui contiendra visiblement des jeux complets exclusivement accessibles via Everywhere. Par exemple, nous découvrons aujourd'hui MindsEye, une expérience narrative en plusieurs chapitres, dans un premier temps en solo puis en multijoueur, au gameplay tourné vers l'action qui n'est pas sans rappeler Grand Theft Auto. Les éléments utilisés par BARB pour concevoir MindsEye seront d'ailleurs mis à disposition des joueurs pour leurs créations. Le premier trailer donne en tout cas envie, les développeurs affichant clairement leur ambition de proposer un AAA dans un AAA.

Malgré ses idées novatrices, Build a Rocket Boy l'assure, il ne veut rien avoir affaire avec la blockchain, le Web3 ou les cryptomonnaies. Il a sinon été dit que la bande-son sera soignée avec de l'audio tracing et des musiques sous licences, qu'il existera une version premium et une autre free-to-play (avec quel contenu ?), que la monnaie virtuelle servira notamment à acheter des Timbres et objets cosmétiques, et qu'il n'y aurait pas d'amélioration du gameplay payante donc pas de pay-to-win.

Everywhere s'annonce donc comme une plateforme communautaire alléchante, aux graphismes plus réalistes que Minecraft, Roblox et compagnie, et donnant en plus accès à des jeux préconçus qui n'ont rien à envier aux plus grands. Une future référence ? Nous le saurons rapidement, car le titre est toujours prévu en Accès Anticipé sur PC d'ici la fin d'année 2023, avec visiblement déjà une partie de MindsEye au lancement.

Lire aussi : Build a Rocket Boy : le studio derrière l'ambitieux Everywhere ouvre une antenne à Montpellier