Build a Rocket Boy : le studio derrière l'ambitieux Everywhere ouvre une antenne à Montpellier

Leslie Benzies, directeur sur la série GTA de Grand Theft Auto III à Grand Theft Auto V, a suscité la curiosité en annonçant le projet Everywhere, un open world ambitieux développé par son nouveau studio Build a Rocket Boy. Et à en croire la première bande-annonce teaser montrée à la gamescom, la variété du gameplay n'aurait rien à envier à Fortnite.



Le titre en partie financé par NetEase est mené depuis le quartier général d'Édimbourg et un centre d’opérations à Budapest, mais la société va s'étendre avec un nouveau studio... à Montpellier ! L'unité agira en tant que « renfort de l’équipe de développement internationale en plus d’être un centre de talents pour les développeurs en France ».

« Je suis heureux que de fantastiques vétérans de l’industrie se dirigent vers notre studio de Montpellier », a déclaré le directeur de développement d’Everywhere, Leslie Benzies. « Les talents présents dans la zone de Montpellier qui nous ont rejoints l’année passée, ont fait monter Everywhere un cran au-dessus au niveau de la qualité. S'implanter et ouvrir des bureaux en France va permettre de grandement nous développer et est donc la prochaine étape naturelle dans l’évolution de Build A Rocket Boy. »