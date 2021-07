That's No Moon : un nouveau studio dirigé par des grands noms et avec un immense budget sur « un ambitieux jeu d'action-aventure solo AAA »

De nouveaux studios se créent tous les mois, mais That's No Moon mérite peut-être plus d'attention que les autres, et pas seulement parce que son nom est tiré d'une réplique de Star Wars. L'équipe créée en début d'année à San Diego et Los Angeles va en effet regrouper quelques noms parmi les plus intéressants de l'industrie et profiter d'un beau budget pour son premier projet.

L'entreprise a été cofondée par Michael Mumbauer, ancien directeur de l'antenne Visual Arts chez Sony Interactive Entertainment, Tina Kowalewski, auparavant directrice du Product Development chez Sony Santa Monica et fondatrice de l'agence d'édition The Arsenal Agency, Taylor Kurosaki, ex-directeur narratif d'Infinity Ward, et Nick Kononelos, dernièrement Senior Development Director chez Electronic Arts. Et elle comptera en son sein des talents ayant travaillé sur The Last of Us, Uncharted, Destiny, Call of Duty et plein d'autres incontournables du genre.

Leur premier projet sera un « ambitieux jeu d'action-aventure solo AAA à la troisième personne », supervisé par Taylor Kurosaki avec Jacob Minkoff en tant que Game Director : il a œuvré en tant que Design Director chez Infinity Ward et Lead Designer sur TLOU et Uncharted, rien que ça. Et pour assurer sa qualité, That's No Moon pourra compter sur une grosse manne financière : Smilegate, célèbre éditeur sud-coréen notamment derrière la franchise Crossfire, a investi plus de 100 millions de dollars dans le studio et son premier jeu. L'équipe espère d'ailleurs déjà en faire une licence cross-média, de quoi renforcer encore plus notre curiosité.

Je m'appelle Michael Mumbauer et au nom de mes cofondateurs Tina Kowalewski, Taylor Kurosaki, Nick Kononelos et de toute notre équipe, j'ai l'incroyable privilège de vous présenter That's No Moon. Nous sommes un groupe de développeurs de jeux vétérans avec des décennies d'expérience combinée qui se sont réunis pour former un nouveau studio avec une vision singulière : créer des jeux narratifs captivants. Plus tôt cette année, nous avons créé notre studio et commencé à rassembler une équipe incroyable de développeurs talentueux qui ont travaillé sur certains des jeux les plus acclamés et les plus prolifiques de l'industrie, notamment The Last of Us, Uncharted, Destiny, Call of Duty et bien d'autres. Tirant parti de toute notre expérience collective, nous travaillons d'arrache-pied sur notre premier projet : un ambitieux jeu d'action-aventure solo AAA à la troisième personne dirigé par Taylor Kurosaki en tant que directeur créatif et Jacob Minkoff en tant que directeur du jeu. Nous croyons en l'importance des jeux narratifs en solo et que l'histoire et le gameplay ne sont pas deux idées distinctes, mais plutôt des extensions l'une de l'autre. Nous avons la chance d'avoir trouvé un partenaire qui partage nos valeurs en Smilegate ⁠- les créateurs de la franchise record Crossfire - qui a investi plus de 100 millions de dollars dans notre premier projet et studio. Notre vision commune est de créer des histoires captivantes et des personnages à résonance émotionnelle qui ne sont pas seulement divertissants, mais qui suscitent la réflexion. Nous voulons faire des expériences qui vous resteront longtemps après que vous ayez posé la manette. Nous pensons également que les histoires que nous racontons ne devraient pas être limitées par un support donné. Nous voulons créer des personnages et des mondes qui commencent dans nos jeux, mais finiront par s'étendre aux médias linéaires, que ce soit la télévision, le cinéma ou au-delà. Pour y parvenir, nous construisons un studio à la pointe de la technologie à Los Angeles avec une étape de production virtuelle interne dédiée qui abritera notre équipe lorsque cela sera possible en toute sécurité. En plus de notre studio à Los Angeles, nous avons des membres d'équipe basés à San Diego et du personnel distant dans tout le pays. En tant que nouveau studio, nous construisons une culture collaborative et inclusive, où les personnes de toutes origines, idéologies, orientations et identités sont traitées équitablement et avec respect. Nous sommes axés sur l'équipe et voulons que That's No Moon ne soit pas seulement un endroit où chacun peut se sentir autorisé à lancer des idées audacieuses et à faire un excellent travail, mais aussi à mener une vie saine et équilibrée. Plus important encore, tout le monde chez That's No Moon a la possibilité de contribuer et de définir qui nous sommes, ce que nous défendons et les histoires que nous racontons, quel que soit votre rôle.

Il faudra clairement compter sur That's No Moon dans les années à venir, mais il faudra être patient avant de savoir ce qu'il nous réserve.