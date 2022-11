Xbox Series S : un tout nouveau pack Chasseur Doré pour les fans de free-to-play pour Noël

Noël, c'est dans moins d'un mois, et certains d'entre vous sont peut-être actuellement en recherches de cadeaux pour leurs proches. Si vous aviez une console next-gen dans le viseur, vous allez peut-être pouvoir craquer sur un bundle prévu par Microsoft pour les fêtes de fin d'année.

Il s'agit d'un pack Xbox Series S - Chasseur Doré, disponible sur le site officiel de la marque ou chez des revendeurs comme Amazon.fr. Il comprend du contenu numérique sympathique pour Fortnite, Rocket League et Fall Guys, les incontournables free-to-play d'Epic Games. Une publicité mettant en scène l'acteur et humoriste Jimmy O. Yang, animée par l'adepte de stop motion PlasticAction, a été diffusée pour vanter ses mérites au passage au passage.

Découvrez le pack Xbox Series S – Chasseur Doré, qui contient une Xbox Series S, une manette, un total de neuf éléments cosmétiques et de l’argent en jeu pour Fortnite, Rocket League et Fall Guys. Il est d’ores et déjà sur Xbox.com et chez les revendeurs participants, dans la limite des stocks disponibles, au prix de 299,99 €.***

Cette offre incroyable l’est encore plus si vous optez pour le Xbox All Access, qui inclut le pack et garantit l’accès à des centaines de jeux, dont des titres disponibles dès leur lancement, avec 24 mois d’abonnement au Xbox Game Pass Ultimate, à partir de 24,99 € par mois pendant 24 mois.

Le pack Gilded Hunter pour Fortnite vous laissera porter la tenue du Maître-Chasseur Sabre (et son style alternatif) pour rôder sur l’île, avec la Pioche Croc de Sabre (et son style alternatif) en main. Montrez que vous avez du style avec le Revêtement La Chasse Commence et profitez de 1 000 V-Bucks à dépenser pour acheter vos objets préférés dans Fortnite.

Donnez un coup de boost à votre garage dans Rocket League avec la Fennec, le sticker Chasseresse, le boost Hexphase orange, les roues Titanium Asto CSX et 1 000 crédits que vous pourrez utiliser pour obtenir le Rocket Pass Premium, créer des objets à partir des plans ou acheter des objets très recherchés dans le magasin en ligne du jeu.

Enfin, plongez, glissez et esquivez avec le pack Gilded Hunter pour Fall Guys, qui contient le costume Falltron Ultra, l’attitude Falltronic, la carte de visite Falltronic et 1 000 Émissous pour vous procurer le Passe de Combat de Fall Guys ou vos costumes, couleurs, motifs, attitudes et célébrations préférés. Prêt·e à jouer ? Vous pouvez télécharger gratuitement Fortnite, Rocket League et Fall Guys sur Xbox et plonger directement dans l’action.