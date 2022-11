BON PLAN sur la Xbox Series S : la next-gen à un prix alléchant, dépêchez-vous !

La Xbox Series S est une machine « nouvelle génération » déjà vendue à moindre coût sur le marché. Cependant, durant le Black Friday, la console de Microsoft baisse de prix pendant un temps. Mais encore ? La belle passe de 299,99 € à 229,99 € seulement ! Oui, de quoi succomber…

Pour rappel, voici ce quelques points à retenir concernant sur Xbox Series S :

Découvrez la vitesse et les performances de nouvelle génération avec notre plus grande bibliothèque numérique. Profitez de mondes plus dynamiques, de temps de chargement plus rapides et ajoutez le Xbox Game Pass Ultimate (abonnement vendu séparément) pour jouer aux nouveaux jeux dès le jour de leur sortie. De plus, profitez de centaines de jeux de grande qualité comme Minecraft, Forza Horizon 5 et Halo Infinite en compagnie de vos amis sur console.

Les jeux conçus à l’aide du kit de développement Xbox Series X|S présentent des temps de chargement considérablement réduits et des graphismes époustouflants allant jusqu’à 120 images par seconde.

Passez au numérique avec la Xbox Series S et créez-vous une bibliothèque de jeux dématérialisés. Vos jeux et sauvegardes sont en sécurité dans le cloud. Profitez également de la possibilité de précommander et de préinstaller les jeux à venir afin d’être prêt à y jouer dès leur sortie.