Fortnite : encore de gros changements à venir dans le fonctionnement des Passes, les joueurs en sortiront-ils gagnants ?

Avec le Chapitre 5 de Fortnite, Epic Games a progressivement chamboulé son écosystème, intégrant de nouvelles expériences de jeu bien différentes du Battle Royale, de Sauver le monde et des niveaux créatifs de la communauté. En août dernier, nous apprenions que toutes les récompenses des Passes de combat à partir de la Saison 4 Jugement fatal pourraient au bout de 18 mois atterrir en boutique, une bonne initiative pour l'accessibilité des skins qui ne retire en rien les avantages de se procurer le Battle Pass de chaque saison. À côté de ça, il n'était pas forcément facile de s'y retrouver quant aux différentes manières de glaner des récompenses gratuites ou non, puisqu'en plus du Passe principal, Fortnite Festival possède systématique le sien avec un système de Points Festival ne pouvant être obtenus qu'en jouant dans ses différents modes et les dernières grosses mises à jour de LEGO Fortnite ont également droit au leur avec des Tenons eux aussi propres à nos aventures dans les mondes faits de briques. Pour le coup, nous pouvons au moins accorder à Rocket Racing le fait d'avoir de base utilisé de l'EXP. Quoi qu'il en soit, il n'y aura bientôt plus besoin de se prendre la tête, car un gros changement est imminent.

Concrètement, l'EXP va devenir la seule « monnaie » servant à débloquer des récompenses en jouant au travers de toutes les expériences, ce qui signifie que nous pourrons jouer à ce que nous voulons tout en faisant progresser les différents Passes. Évidemment, avant de trop se réjouir, il faudra voir si aucune diminution des sommes octroyées ou nécessaires à un niveau ne se cache derrière ce changement, car le but d'Epic reste avant tout d'inciter les joueurs à passer beaucoup de temps sur les serveurs. Il faudra patienter jusqu'au début du Chapitre 6 le 1er décembre 2024 pour que ce soit général, mais dès la fin de semaine avec le lancement de la Saison 6 de Fortnite Festival et du Chapitre 2 : Remix, cela s'appliquera au jeu musical. Au passage, le nom va passer de Passe Festival à Musique.

Ce choc de simplification, pour reprendre une expression connue, va également retirer le fait d'avoir une voie gratuite et une payante au profit d'une seule sur le modèle de l'actuel Passe de combat. Clairement, il faut s'attendre à devoir jouer plus juste pour obtenir les récompenses gratuites qui seront mélangées avec les autres... Même les Étoiles de combat vont disparaître pour ne laisser que l'EXP. Il deviendra même possible d'acheter un article spécifique sans avoir besoin de payer pour des niveaux comme c'est le cas actuellement. Vont-ils eux aussi disparaître ? Enfin, l'article tease l'arrivée d'une formule qui regroupera tous les Passes. Il va sans dire que cela devrait concerner le Club de Fortnite à moins d'une surprise.

Vous trouverez ci-dessous les détails et une FAQ communiqués par Epic Games.

Fortnite évolue en permanence à travers de nouvelles expériences telles que LEGO Fortnite, Rocket Racing, Fortnite Festival et des milliers d'îles conçues par des créateurs. Prochainement, le système de progression dans les Passes va changer afin de récompenser les joueurs, peu importe ce à quoi ils jouent. Dès le 1er décembre, l'EXP gagnée dans n'importe quelle expérience Fortnite contribuera à la progression des Passes. Actuellement, seul le Passe de combat de Battle Royale progresse en recevant de l'EXP dans n'importe quelle expérience. Le prochain Passe à être concerné par ce changement sera le nouveau Passe Musique. Précédemment connu sous le nom de Passe Festival, le Passe Musique progressera aussi en recevant de l'EXP, peu importe la source. Ce changement prendra effet au lancement de la Saison 6 de Fortnite Festival et de la prochaine saison de Fortnite Battle Royale, le 2 novembre. Le 1er décembre, ce changement sera aussi appliqué au Passe LEGO Aventure ténébrique. AUTRES SIMPLIFICATIONS DES PASSES Afin de s'aligner sur le fonctionnement du Passe de combat, tous les Passes Musique et LEGO ajoutés après le 1er décembre seront constitués d'une seule voie, contenant à la fois les récompenses gratuites et payantes. En recevant de l'EXP et en avançant dans les paliers, vous pourrez recevoir les récompenses des pages déverrouillées de chaque Passe actif que vous possédez. Les récompenses de chaque Passe pourront être obtenues sans ordre particulier, de la même manière que le Passe de combat actuellement. Vous pourrez également activer le déverrouillage automatique de la prochaine récompense dès qu'elle sera disponible. Afin de simplifier la transition, nous retirerons les points Festival le 2 novembre, puis les étoiles de combat et les tenons le 1er décembre. À la suite du retrait de ces devises, les récompenses du Passe de combat, du Passe Musique et du Passe LEGO pourront être déverrouillées en gagnant simplement de l'EXP. Néanmoins, vous devrez toujours acheter le Passe de combat, le Passe Musique et/ou le Passe LEGO séparément afin d'accéder à toutes les récompenses payantes de chaque Passe. Notez que nous proposerons bientôt un moyen facile d'obtenir tous les Passes payants en une seule fois ! Vous voulez déverrouiller un objet bien précis dans un Passe que vous avez acheté ? Au lieu d'acheter des niveaux pour obtenir des récompenses, vous aurez désormais la possibilité d'acheter directement des récompenses dans un Passe que vous possédez (jusqu'à une certaine limite autorisée), et ce, sans avoir besoin de progresser jusqu'à ce point. FAQ DE LA PROGRESSION SIMULTANÉE DANS LES PASSES Comment fonctionne la progression simultanée dans plusieurs Passes ? En gagnant de l'EXP dans une expérience dans Fortnite, vous avancerez dans tous les Passes Fortnite actifs en même temps. L'EXP reçue sera ajoutée à chacun de vos Passes, mais la quantité d'EXP requise pour progresser au palier supérieur pourra être différente selon le Passe. Les conditions sont indiquées sur l'écran des récompenses de chaque Passe. Les récompenses du Passe Musique et du Passe LEGO m'intéressent. Puis-je avancer dans ces Passes en jouant à autre chose que Fortnite Festival et LEGO Fortnite ? Oui ! Toute activité rapportant de l'EXP, y compris les jeux conçus par des créateurs, permettra d'avancer dans le Passe Musique (à partir du 2 novembre) et dans le Passe LEGO (à partir du 1er décembre). Quand les Points Festival, les Étoiles de combat et les Tenons seront-ils retirés ? Les Points Festival seront retirés au lancement du Passe Musique, le 2 novembre. Les Étoiles de combat seront retirées le 1er décembre. Les Tenons seront également retirés le 1er décembre, après quoi la progression dans le Passe LEGO Aventure ténébrique utilisera l'EXP gagnée dans n'importe quelle expérience de Fortnite. Quand le Passe Musique et le Passe LEGO adopteront-ils une seule voie pour toutes les récompenses ? Tous les nouveaux Passes Musique et Passes LEGO publiés après le 1er décembre seront constitués d'une seule voie, comprenant les récompenses gratuites et payantes. Le Passe LEGO Aventure ténébrique conservera le format à deux voies (la voie gratuite et le voie bonus), et c'est le prochain Passe LEGO qui adoptera le format à une seule voie. Le prochain Passe Musique conservera également deux voies, la transition vers la voie unique se faisant au Passe Musique suivant. Acheter directement une récompense dans un Passe aura-t-il un effet sur ma progression dans les autres Passes ? Acheter directement une récompense dans un Passe n'aura pas d'effet sur les autres Passes que vous possédez. Par exemple, si vous possédez le Passe Musique et le Passe de combat, et si vous achetez toutes les récompenses restantes du Passe Musique, cela n'affectera pas la progression actuelle de votre Passe de combat. Nous espérons que ces changements vous encourageront à jouer comme vous le voulez, où vous le voulez ! Il n'aura jamais été aussi simple de déverrouiller des récompenses dans Fortnite.

Si besoin, des V-Bucks sont en vente sur Amazon et à la Fnac.