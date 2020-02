Fortnite : un teasing sur fond d'or pour le Chapitre 2 - Saison 2

Le Chapitre 2 - Saison 1 de Fortnite dure depuis maintenant quatre mois, mais Epic Games prévoit enfin de passer à la suite cette semaine.

C'est en effet ce jeudi 20 février que nous allons découvrir un tas de nouveaux éléments à utiliser ou à débloquer dans le jeu en ligne grâce à la Saison 2 du Chapitre 2. Quelle sera la thématique de cette vague de contenu ? Nul ne le sait pour le moment, mais les développeurs commencent tout de même à teaser la communauté avec des visuels.

Les réseaux sociaux du titre ont d'abord été envahis par une nouvelle image en noir, surmontée d'une trace de paume dorée, et où apparaissent les deux variantes de la skin 8-Ball. Et ils affichent désormais un visuel dans les mêmes tons, avec cette fameuse trace de main et un étrange quadrillage déformé.

Difficile d'en déduire l'esprit de la future mise à jour, mais il se pourrait que l'or ait effectivement une place importante, plusieurs éléments de la carte en Battle Royale étant actuellement dotés d'une parure de cette couleur. Rendez-vous au plus tard ce jeudi pour tout savoir sur la suite de Fortnite.

