Fortnite Festival : Metallica laisse sa place à une chanteuse latina en vogue pour la Saison 5, un concert jouable déjà daté

Si l'évènement principal de ce vendredi pour les joueurs de Fortnite est le lancement de la Saison 4 : Jugement fatal du Chapitre 5 avec tout un tas de personnages Marvel dont le Docteur Fatalis aka Doom, Epic Games et Harmonix ont également lancé la Saison 5 de Fortnite Festival avec la mise à jour 31.00. Oui, les dates coïncident et ce sera aussi le cas la prochaine fois puisque sa date de fin est calée au 2 novembre 2024 à 5h00 si nous en croyons le site officiel, la mention en jeu indiquant le 1er novembre. Quoi qu'il en soit, après l'excellente saison mettant en avant Metallica, il y a de quoi être déconcerté, voire déçu, de la star qui succède au groupe. Sans surprise puisque la roadmap en fuite n'a plus à prouver sa véracité, c'est bien l'artiste colombienne Karol G qui a droit à sa skin dans le nouveau Passe Festival, bien rose et fort réussie. Sa tenue alternative Carolina n'arrivera pas avant le 23 août à 2h00 en boutique. Elle aura même droit à son concert interactif Karol G MSB à la fin du mois. Si les chansons de la jeune femme ne sont pas votre tasse de thé, il y a clairement de quoi faire parmi la sélection journalière pour tout de même s'amuser, même Gwenpool's Multiverse est inclus ! Epic est d'ailleurs bien malin puisque pour ne pas changer il n'y a qu'un seul titre de l'artiste dans la voie bonus, avec notamment pour le reste My Oh My d'Ava Max ! En termes de quêtes, la formule ne change pas d'un pouce par rapport à la saison précédente.

Vous trouverez ci-dessous tous les détails concernant cette Saison 5 de Fortnite Festival.

Faites un tonnerre d'applaudissements pour accueillir la nouvelle artiste à l'affiche de Fortnite Festival ! Profitez des décors emblématiques de sa tournée mondiale ! Karol G a reçu plusieurs récompenses artistiques et est une véritable machine à tubes. Elle apporte ses sonorités latines à l'univers de Fortnite Festival dans la Saison 5. Déverrouillez les instruments de Karol G et la tenue Karol G dans la voie bonus du Passe Festival. Chassez la négativité avec vos amis dans un concert musical interactif de Fortnite Festival auquel se joindront de nombreux personnages de Fortnite. La Saison 5 commence le 16 août avec la mise à jour 31.00 et prendra fin le 2 novembre 2024 à 5h00 CET. KAROL G MSB DE FORTNITE : UN CONCERT JOUABLE ! Prenez part au concert unique de Karol G avec l'expérience Karol G MSB de Fortnite. Un concert jouable en cinq parties avec un programme des musiques les plus populaires de l'artiste qui a remporté 5 Latin Grammy Awards. Ramassez les bonus pour éloigner les mauvaises énergies et diffuser de bonnes ondes dans cette fête illuminée par les néons. Explorez différents lieux de l'univers de Karol G à travers des courses, du surf et de la danse pour oublier la nuit et les idées sombres. Vous pouvez rejoindre cette expérience Karol G MSB de Fortnite créée par Magnopus à partir du vendredi 23 août à 21h00 CEST. Dansez tout le week-end jusqu'au 26 août à 18h00 CEST. Cette expérience sera présente sur le menu Découvrir de Fortnite. Vous pouvez y jouer avec 3 amis ! Les joueurs participant à l'intégralité du concert recevront la Basse Bichota. Son éclat amplifie les basses. La fête continue après le concert : jouez les chansons de Karol G sur la scène principale ou la scène Royale parmi les pistes musicales à la Une. Accomplissez les quêtes de Karol G qui seront publiées au même moment que le début du concert (le 23 août à 21h00 CEST) pour déverrouiller l'écran de chargement Amitiés de Karol G et l'icône de bannière inspirée par Karol G. OSEZ LE ROSE AVEC LE PASSE FESTIVAL N'attendez pas que le concert ait débuté pour faire la fête. Les quêtes Festival de la Saison 5 se trouvent dans l'onglet Passe Festival disponible après avoir sélectionné la scène principale, la scène d'impro ou la scène Royale depuis le salon Fortnite. PASSE FESTIVAL DE LA SAISON 5 Mettez-vous sur votre 31. Accomplissez les quêtes Festival pour obtenir des points Festival qui vous permettront de progresser dans le Passe Festival de la Saison 5 lequel dispose d'une voie des récompenses gratuites et d'une voie bonus. Voie des récompenses gratuites Brillez de mille feux avec le keytar Keytincelant, la récompense finale de la voie gratuite. Fabriqué à partir d'un marbre impeccable, il dispose de 3 styles alternatifs : or, iridescent et étoilé ! Vous cherchez de nouvelles pistes musicales à jouer avec le Keytincelant ? La Saison 5 du Passe Festival inclut les 3 musiques de salon de Fortnite les plus populaires en pistes musicales : Epic Games - Toujours plus Pop (Keep Poppin') ;

; Epic Games - Festival orbital (Orbital Overload) ;

; Epic Games - Trop rapide (Way Too Fast). Si vous possédez déjà ces musiques de salon dans votre casier avant la sortie de la Saison 5 de Fortnite Festival, vous recevrez un remboursement en V-Bucks pour chacune, d'une valeur égale à celle d'achat. Vous recevrez également la version piste musicale ! Les étoiles se sont alignées. Emparez-vous de la scène ! Utilisez la puissance des étoiles grâce à une récompense de la voie gratuite : l'aura Constellation. Certaines choses sont déjà écrites. Brillez comme une étoile en étant au cœur de l'animation du spectacle. Saisissez votre guitare et prouvez que vous connaissez le programme sur le bout des doigts avec l'emote Derrière la tête ! Voie bonus Vous cherchez des objets souvenirs de Karol G ? Avec des fleurs, du rose et des paillettes ? C'est possible, grâce à la voie bonus disponible pour 1 800 V-Bucks, vous déverrouillez de nombreux objets cosmétiques de Karol G et des récompenses ! Aucune quête supplémentaire n'est nécessaire pour déverrouiller tous ces éléments. Incarnez la célèbre chanteuse de musique latine ! En achetant la voie bonus, vous déverrouillerez instantanément la tenue Karol G saison Bichota. Émerveillez-vous. Les autres récompenses de la voie bonus contiennent le Micro Bichota qui vous aidera à faire éclore votre voix. Ressentez l'amour de la foule avec la Guitare Bichota. Fluorescente avec une fleur au bout. Il s'agit de la dernière récompense de la voie bonus. Place à la musique. Vous déverrouillerez la piste musicale Qlona de Karol G en vous rapprochant de la fin de la voie bonus. Les pistes musicales des autres artistes sont les suivantes : Avicii - The Nights ;

; Afrojack, Eva Simons - Take Over Control ;

; Ava Max - My Oh My. La piste musicale Qlone de Karol G. Notez bien cela ! Les récompenses de la voie gratuite et de la voie bonus du Passe Festival de la Saison 5 ne sont pas exclusives au Passe. Ces objets pourraient devenir disponibles dans la boutique d'objets ou d'une autre façon à une date ultérieure. DITES OKI DOKI À PLUS DE CONTENU KAROL G Vous avez envie de vous déhancher sur les tubes de Karol G ? Le Pack Bonito Jams est fait pour vous ! Ce pack est disponible dans la boutique pendant toute la durée de la Saison 5 et comprend les emotes de Karol G et ses pistes musicales : L'emote OKI DOKI ;

; L'emote Cairo ;

; La piste musicale OKI DOKI ;

; La piste musicale Cairo. Si vous souhaitez faire des riffs vêtu de rouge, nous avons ce qu'il vous faut. Le Pack Karol G contient la tenue Carolina, en rouge de la tête au pied. Elle sera disponible dans la boutique du 23 août à 2h00 CEST, juste avant le début de MSB de Fortnite ! Le pack sera disponible jusqu'à la fin de la Saison 5 et comprend : La tenue Carolina ;

; L'accessoire de dos Transport cartilagineux ;

; Le revêtement Bonito ;

; Micro de la tournée MSB ;

; La piste musicale PROVENZA (Remix) de Karol G. AMÉLIORATIONS DE LA SAISON 5 AMÉLIORATIONS GÉNÉRALES Les options du menu de pause Recommencer la chanson et Rejouer la chanson ont été réactivées !

Nous avons apporté quelques changements à la bibliothèque musicale. Si votre collection de pistes musicales est trop importante, vous pouvez désormais archiver les pistes musicales pour en masquer certaines. Si vous archivez une piste musicale, elle sera également retirée de vos boucles d'impro pendant vos sessions d'impro.

Vous pouvez désormais voir les pistes musicales qui disposent de quêtes .

. Les quêtes hebdomadaires sont triées en fonction de la scène sur laquelle vous devez les accomplir.

Dans les parties privées de la scène Royale, votre groupe peut retourner dans les coulisses pour choisir une nouvelle chanson plutôt que de devoir retourner au salon.

Nous avons ajouté un nouveau paramètre pour un meilleur retour haptique . Vous pouvez activer et désactiver l'option Vibration en jouant une note pendant le jeu. Lorsque cette option est activée, une brève vibration se produit lorsque vous jouez correctement une note.

. Vous pouvez activer et désactiver l'option Vibration en jouant une note pendant le jeu. Lorsque cette option est activée, une brève vibration se produit lorsque vous jouez correctement une note. Le mode gaucher (auparavant disponible uniquement avec l'instrument principal pro et la basse pro) est désormais disponible sur tous les instruments ! L'ordre des voies (de gauche à droite) est inversé lorsque le mode gaucher est activé.

(auparavant disponible uniquement avec l'instrument principal pro et la basse pro) ! L'ordre des voies (de gauche à droite) est inversé lorsque le mode gaucher est activé. La zone d'apparition de la scène d'impro a été modifiée pour donner plus d'espace aux joueurs. MISES À JOUR DE L'INTERFACE DE LA SCÈNE ROYALE Sachez qui vous affrontez. Le tableau des scores de la scène Royale indique désormais la difficulté que vos adversaires ont choisie. Dans une partie privée, vous pouvez voir leur difficulté depuis les coulisses.

Le multiplicateur de score de votre adversaire est désormais mieux indiqué. Ainsi, vous pouvez saisir le meilleur moment pour l'attaquer et interrompre sa série de notes.

Lorsque vous êtes à la première place, l'indicateur montrant que votre surcharge n'attaquera personne est désormais plus lisible.

Lorsqu'il reste 30 secondes dans une bataille, les joueurs sur le point d'être éliminés sont désormais affichés à l'écran. Les joueurs qui subissent des attaques ou utilisent de la surcharge sont également plus lisibles. CALIBRATIONS DES PISTES MUSICALES Nous avons effectué des ajustements mineurs sur les pistes musicales suivantes : Blur - Song 2 ;

BTS - Dynamite ;

Gorillaz - Feel Good Inc ;

Megan Thee Stallion - Savage ;

Metallica - Nothing Else Matters ;

Metallica - For Whom The Bell Tolls ;

Post Malone ft. Morgan Wallen - I Had Some Help ;

Selena Gomez and Marshmello - Wolves. CRÉATION DE CONTENU - PISTES MUSICALES DE LA SAISON 5 Chaque semaine, tout au long de la Saison 5, les créateurs de contenu engagés dans le programme Soutenez un créateur pourront publier et monétiser leurs VOD contenant les nouvelles pistes musicales (et leurs boucles d'impro) sur Youtube pendant sept jours. Pendant ces sept jours, vous ne devriez pas recevoir d'avertissement de suppression. CRÉATION DE CONTENU - KAROL G MSB DE FORTNITE Les créateurs de contenu inscrits au programme Soutenez un créateur pourront publier des vidéos de l'évènement Karol G MSB de Fortnite sur YouTube et les monétiser du 23 août à 21h00 CEST au 26 août à 18h00 CEST. Pendant ces sept jours, vous ne devriez pas recevoir d'avertissement de suppression. Plus d'informations : Pour monétiser votre contenu de l'évènement Karol G MSB de Fortnite, vous devez associer vos comptes YouTube et Soutenez un créateur.

IMPORTANT : assurez-vous de rendre votre contenu public ou non répertorié lors de sa publication sur YouTube. Si vous publiez votre vidéo en privé, vous pourriez recevoir une revendication de monétisation.

En ce qui concerne le contenu sur d'autres plateformes, veuillez vous référer aux instructions fournies par la plateforme concernée. Bien que peu probable, il est possible que votre contenu Soutenez un créateur fasse l'objet d'une revendication. Un certain délai sera nécessaire afin que Youtube la traite. Pendant ce temps, veuillez ne pas contester cette revendication. Vous ne faites pas partie du programme Soutenez un créateur ? Pas d'inquiétude, vous pourrez tout de même partager vos moments préférés de l'expérience, mais vous ne pourrez pas monétiser ce contenu sur YouTube. Remarque : pour les créateurs qui souhaitent diffuser l'évènement Karol G MSB de Fortnite sur Twitch, nous ne sommes pas en mesure d'empêcher le signalement de votre vidéo à la demande par les systèmes de détection des droits d'auteur tiers. Le meilleur conseil que nous pouvons vous donner est de désactiver les rediffusions et les clips afin d'éviter les revendications de droits d'auteur ou les suppressions. Pour en savoir plus, consultez l'article de Twitch relatif à la protection des droits d'auteur.

