Fortnite : des skins Bruno Mars et Anderson .Paak débarquent dans la série Icônes

Les skins de Fortnite inspirées de personnages ne manquent pas, mais celles basées sur des personnalités réelles qui ont le droit d'intégrer la série Icônes sont plus rares. J Balvin, Harry Kane et Marco Reus ou encore des streameurs ont eu droit à cet honneur par le passé. C'est désormais au tour d'un groupe de chanteurs formé de deux stars internationales : Silk Sonic, le duo de R&B créé par Bruno Mars et Anderson .Paak.

Il faudra cependant passer à la caisse pour dégoter leurs apparences funky, ou être suffisamment doué pour les gagner lors de la Coupe Silk Sonic.

Le duo de R&B Silk Sonic (nommé aux Grammy) prend son envol dans la série Icônes de Fortnite le vendredi 11 février à 1h00 (CET). Mais vous pouvez également participer à la Coupe Silk Sonic, le lundi 7 février, pour tenter de déverrouiller les tenues de Bruno Mars et Anderson .Paak ainsi que leurs accessoires avant leur arrivée dans la boutique !

Envie de passer le temps en voiture ? Alors, profitez de la toute nouvelle station de radio de Fortnite : Radio Icônes ! Pour son lancement, vous pouvez y retrouver Silk Sonic, Bruno Mars et Anderson .Paak avec rien de moins que Bootsy Collins en tant qu'animateur.

SOURIEZ POUR L'ENSEMBLE SILK SONIC

Les tenues Bruno Mars et Anderson .Paak font partie de l'ensemble Silk Sonic, qui contient également des accessoires inspirés par les membres du duo. Entrez dans la peau de Bruno Mars pour faire le show en empoignant la pioche Sceptre sonore (vendue avec la tenue), puis portez la en tant qu'accessoire de dos pendant les solos instrumentaux !

Profitez également de l'emote Roues de la liberté. Faites-les tourner !

Du côté du rappeur élégant Anderson .Paak, transportez le rythme avec vous grâce à l'accessoire de dos Caisse claire sonique (vendu avec la tenue) et déchaînez-vous avec la pioche Batteuse.

Les tenues Bruno Mars et Anderson .Paak sont toutes les deux proposées avec des styles alternatifs, dont un style réactif chacun !

Styles de Bruno Mars :

Styles d'Anderson .Paak :

Vous voulez encore plus de rythme ? Obtenez la musique du salon Somebody This Fly pour vous donner de l'énergie avec chaque partie ou laissez-vous habiter par le groove de l'emote Leave The Door Open, qui signe son grand retour.

ENVOYEZ DU LOURD AVEC LA COUPE SILK SONIC

Montez le son pour obtenir les tenues de Silk Sonic (et plus) en avance ! Se déroulant le lundi 7 février, la Coupe Silk Sonic en duo vous permet de déverrouiller la tenue de Bruno Mars, la tenue d'Anderson .Paak, la pioche et accessoire de dos Sceptre sonore et l'accessoire de dos Caisse claire sonique avant leur arrivée dans la boutique d'objets. Vous pouvez aussi décrocher l'aérosol Silk Sonic en obtenant au moins 8 points !

Faites jusqu'à dix parties pendant la fenêtre de trois heures de votre région. Retrouvez les horaires de chaque région dans l'onglet Compétition du jeu. Pour connaître le nombre de points requis afin de déverrouiller les tenues et accessoires dans votre région, lisez le règlement officiel de la Coupe Silk Sonic.

Les scores du tournoi seront attribués comme suit :

Classement dans la partie

Victoire royale : 25 points

2e : 22 points

3e : 20 points

4e : 18 points

5e : 17 points

6e : 16 points

7e : 15 points

8e : 14 points

9e : 13 points

10e : 12 points

11e : 11 points

12e : 10 points

13e : 9 points

14e : 8 points

15e : 7 points

16e : 6 points

17e : 5 points

18e - 19e : 4 points

20e - 21e : 3 points

22e - 23e : 2 points

24e - 25e : 1 point

Chaque élimination

1 point

Pour participer, les joueurs doivent avoir activé l'authentification à deux facteurs sur leur compte Epic et disposer d'un compte de niveau 50 ou plus (vous pouvez connaître ce niveau dans l'onglet Carrière de Fortnite). Pour connaître tous les détails et les critères d'éligibilité, consultez le règlement officiel de la Coupe Silk Sonic. Ce tournoi se déroulera à la place de la Coupe du Succès ouverte en duo normal.

Assemblez votre duo et préparez-vous à déverrouiller les deux membres de Silk Sonic en avance !

DES ICÔNES SUR LES ONDES : VOICI RADIO ICÔNES

Une nouvelle station de radio arrive dans Fortnite ! Retrouvez Radio Icônes sur les ondes de l'île pour écouter les chansons d'artistes liés à la série Icônes. À son lancement, elle propose du Silk Sonic, Bruno Mars et Anderson .Paak (avec Bootsy Collins en tant qu'animateur) à écouter tout en faisant une virée en voiture.

Passez vos soirées sur Radio Icônes avec l'ensemble Silk Sonic !