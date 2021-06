Fortnite : 2 skins de footballeurs internationaux pour la série Icônes et une coupe spéciale UEFA Euro 2020 en approche

Ce n'est pas parce que Fortnite a accueilli son Chapitre 2 - Saison 7 avec des extraterrestres cette semaine qu'il en oublie ses habituelles collaborations. Il avait déjà permis de débloquer des tenues de grands clubs, ou encore des skins à l'effigie de Neymar Jr., voilà qu'il va se remettre aux couleurs du football à l'approche de l'UEFA Euro 2020 de cette semaine. Une Coupe Spéciale aura lieu les 16 et 17 juin, avec une émoticône Coupe des Vainqueurs et un aérosol Coup de Pied à débloquer, et surtout 50 000 $ de cashprize à partager.

Pour les moins doués qui auraient des V-Bucks à dépenser, 2 stars de la discipline vont également rejoindre la série Icônes, d'habitude plus encline aux skins de streameurs. Vous les avez peut-être reconnus grâce aux visuels, il s'agit de Harry Kane, international anglais évoluant à Tottenham Hotspur Football Club, et Marco Reus, emblématique capitaine du Borussia Dortmund. Ils pourront être achetés dans la boutique à compter du 12 juin à 2h00, ensemble ou séparément dans des packs comprenant Harry Kane, l'accessoire de dos Ouragan de Kane et l'emote Douce victoire, ou Marco Reus, l'accessoire de dos Kit de survie et l'emote Marcinho.

COUPE FORTNITE UEFA EURO 2020 Après une compétition amicale pour le début du Chapitre 2 - Saison 7, la vraie compétition commence avec la Coupe Fortnite UEFA Euro 2020 le 16 juin 2021. Participez pour tenter de gagner un prix en argent réel ainsi que des récompenses cosmétiques dans le jeu. La Coupe Fortnite UEFA Euro 2020 se déroulera sur deux jours avec une manche par jour. La manche 1 sera ouverte à tous les joueurs éligibles, comme décrit dans le règlement officiel de la Coupe Fortnite UEFA Euro 2020. Les meilleures équipes de la manche 1 seront qualifiées pour la manche 2. Voici les détails par région : Europe, Amérique du Nord - Est, Amérique du Nord - Ouest, Brésil : les 1000 meilleurs joueurs de chaque région se qualifieront pour la manche 2.

Moyen-Orient, Asie, Océanie : les 500 meilleurs joueurs de chaque région se qualifieront pour la manche 2.

À la fin de la manche 2, les meilleurs joueurs de chaque région se partageront un cashprize de 50 000 $. De plus, tous les joueurs qui auront obtenu au moins 10 points recevront l'émoticône Coupe des vainqueurs et tous ceux qui auront obtenu au moins 20 points recevront l'aérosol Coup de pied. Pour participer, vous devez avoir un compte Epic Games de niveau 30 et activer l'A2F sur votre compte. Pour plus d'informations sur le tournoi, consultez le règlement officiel de la Coupe Fortnite UEFA Euro 2020.

Les prix des Icônes n'ont pas été avancés, mais le moment venu, vous pourrez acheter des V-Bucks directement sur Amazon.fr.