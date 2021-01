Fortnite : des maillots de grands clubs, un mode Tournoi de Football, et une emote Pelé pour bientôt !

Fortnite et les collaborations avec d'autres licences, c'est une histoire qui mériterait une thèse entière. Si le Battle Royale nous a plus habitués à des partenariats pour inclure des skins de streameurs ou de personnages de la pop culture, il s'est aussi laissé aller à des associations plus surprenantes, comme avec la NFL en 2018. Cette fois, c'est avec le monde du football que Fortnite s'acoquine.

À partir du 23 janvier, vous pourrez choisir parmi dix variantes de tenue de footballeur (à priori gratuites) et surtout y associer les emblèmes de pas moins de 23 clubs internationaux, parmi lesquels des incontournables comme Manchester City FC et la Juventus Turin. Mauvaise nouvelle, la LFP ne semble pas avoir joué le jeu, car aucune équipe française n'est représentée... Plus surprenant encore, Fortnite va carrément rendre hommage au roi Pelé avec une emote à acheter dans la boutique et une Coupe Pelé dès le 20 janvier. Enfin, le Mode Créatif va accueillir une nouvelle île pour nous permettre d'organiser notre propre tournoi de football en 4v4.



SOUTENEZ VOTRE CLUB PRÉFÉRÉ AVEC L'ENSEMBLE COUP D'ENVOI À partir du 23 janvier, vous pourrez choisir parmi dix variantes de tenues différentes, homme et femme, pour représenter votre club préféré dans le jeu. Chaque tenue peut être modifiée pour afficher l'un des 23 clubs de football du monde entier avec lesquels nous nous sommes associés. Les clubs proposés sont les suivants : Manchester City FC ;

Juventus ;

AC Milan ;

Inter Milan ;

AS Roma ;

Seattle Sounders FC ;

Atlanta United FC ;

Los Angeles FC ;

Santos FC ;

Wolves ;

West Ham United FC ;

Sevilla FC ;

Sporting CP ;

Borussia Mönchengladbach ;

FC Schalke 04 ;

VFL Wolfsburg ;

Rangers FC ;

Celtic FC ;

Cerezo Osaka ;

Melbourne City FC ;

Sydney FC ;

Western Sydney Wanderers ;

EC Bahia. EMOTE CÉLÉBRATION DE PELÉ Nous avons également noué un partenariat avec la légende du football brésilien, Pelé, pour intégrer son célèbre geste de victoire dans le jeu. Fêtez votre Victoire royale de la même manière que Pelé a fêté les 1282 buts de son incroyable carrière ! L'emote Célébration de Pelé sera disponible dans la boutique d'objets le 23 janvier. PARTICIPEZ À LA COUPE PELÉ Le 20 janvier, Fortnite associe football et compétition à l'occasion de la Coupe Pelé. Les joueurs participants auront une chance de recevoir l'emote Célébration de Pelé et l'ensemble Coup d'envoi gratuitement. Ceux qui décrocheront les meilleurs scores pourront même gagner un maillot personnalisé dédicacé. Lisez le règlement officiel de la Coupe Pelé. JOUEZ À VOTRE PROPRE « TOURNOI DE FOOTBALL » DANS LE MODE CRÉATIF DE FORTNITE Tant que vous êtes dans le jeu, n'hésitez pas à essayer notre nouvelle île du mode Créatif inspirée par la thématique du football, disponible à la Une dans l'accueil Créatif ! Utilisez votre propre corps, votre pioche, des bonus, des accélérateurs et plus encore pour tenter de marquer plus de points que votre adversaire et triompher dans ce mode de jeu à 4 contre 4. Chaque partie comporte deux manches. Les vainqueurs passent à la manche suivante pour la finale, tandis que les perdants s'affrontent pour la troisième place.

