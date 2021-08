Fortnite : un Méca-Morty et une skin J Balvin de la série Icônes rejoignent la boutique

Fortnite a dépassé le statut de simple jeu vidéo pour devenir un phénomène mondial, et il nous l'a déjà montré avec des collaborations en tout genre. Il a encore fait fort ces derniers jours, avec des partenariats surprenants ou réjouissants. Vous l'avez peut-être manqué, mais le temps d'un week-end, une emote Bim, Bam, Boom a été rendue disponible sur la boutique, en référence à la chanson Bim Bam Toi de Carla Lazzari dont la ritournelle avait fait le buzz en 2020.

Hier, c'est une skin attendue qui a également été ajoutée à la boutique, celle de Morty, ou plutôt Meca-Morty, qui rejoint le Rick lui compris dans le Passe de Combat du Chapitre 2 - Saison 7. Il est proposé avec un accessoire de dos, une pioche, un revêtement et même une emote Get Schwifty.

Grâce au revêtement Besoin d'un coup d'main ?, un nouveau M'sieur Larbin apparaît chaque fois que vous réussissez une élimination, mais il disparaît à la fin de chaque partie (il préfère ça). Ah, et aussi, il y a une emote Get Schwifty :

Des objets dont vous pourrez faire un petit tas et que vous pourrez ranger dans l'accessoire de dos Sac à dos de Morty. (En vrai, on ne peut y mettre qu'une boîte à M'sieur Larbin, mais bon.) Vous pouvez aussi dompter les créatures cosmiques grâce à la pioche Serpent de l'espace.

Sinon, ce 27 août, c'est le chanteur de reggaeton J Balvin qui va avoir droit à son apparence dans la série Icônes, à acheter encore une fois via la boutique. Une Coupe J Balvin permettra de débloquer la skin spéciale et ses variantes dès demain.

Après avoir fêté l'au-delà l'an dernier lors de Fortnite : Cauchemars 2020, il intègre cette année la série Icônes de Fortnite ! L'ambassadeur international du reggaeton et vainqueur de cinq Latin GRAMMY® J Balvin fait son entrée dans la série Icônes avec l'ensemble J Balvin, qui contient la tenue J Balvin, une emote, un planeur et un accessoire de dos qui peut être saisi pour servir de pioche. Tout cela sera disponible dans la boutique d'objets à partir du 27 août à 2h du matin (CEST).

Envie de vous faire électriser avant tout le monde ? Avant l'arrivée de l'ensemble J Balvin dans la boutique d'objets, les joueurs peuvent déverrouiller la tenue et l'accessoire de dos en avance grâce à la Coupe J Balvin, le 24 août !







Place à la fiesta avec les objets de J Balvin

Les joueurs peuvent acheter les objets de l'ensemble à l'unité ou tous réunis dans le pack J Balvin. En plus du style par défaut, la tenue J Balvin dispose du style Balvin Energía et du style Balvin Esqueleto, en référence à Fortnite : Cauchemars. Portez également une épée colorée grâce à l'accessoire de dos Real, que vous pouvez saisir pour utiliser la pioche Real, et répandez vos couleurs dans le ciel grâce au planeur Planche de Balvin.



Et l'emote, dans tout ça ? Si vous aimez faire la fête à tout moment, jetez-vous sur l'emote In Da Fiesta, qui reprend la musique « In Da Getto » par J Balvin et Skrillex.





La tenue comprend même les Air Jordan 1 de J Balvin.

L'emote In Da Fiesta en pleine action.



En avance à la fête : la Coupe J Balvin

Déverrouillez la tenue J Balvin et l'accessoire de dos/pioche Real avant leur entrée dans la boutique d'objets grâce à la Coupe J Balvin, un tournoi en duo se déroulant le 24 août ! Faites appel à un partenaire de duo et tentez d'engranger le maximum de points pendant la fenêtre de trois heures de votre région !







Les joueurs peuvent participer à 10 parties au maximum. Retrouvez les horaires de votre région dans l'onglet Compétition du jeu. Comme d'habitude, vous devez avoir activé l'A2F sur votre compte Epic et posséder un compte de niveau 30 ou supérieur pour pouvoir participer. Consultez également le règlement complet sur la page du règlement de la Coupe J Balvin.



Vous êtes invités à la fiesta !

Du 26 août au 9 septembre, prolongez la fête dans La Festa, une expérience inspirée par J Balvin et conçue par le membre de la communauté Iscariote ! (De même, l'expérience La Familia, déjà créée par Iscariote d'après J Balvin, sera à nouveau proposée du 24 au 31 août.) Découvrez ci-dessous un avant-goût de La Fiesta !







Emportez des couleurs sur le champ de bataille avec le nouveau membre de la série Icônes.