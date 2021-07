Fortnite : LeBron James arrive dans le Battle Royale avec des skins et des accessoires

Lors du procès opposant Epic Games à Apple, nous avons appris que les développeurs comptaient faire de nombreux partenariats avec d'autres jeux ou des personnalités, dont LeBron James. L'idée n'a visiblement pas été abandonnée, car le basketteur de légende des Lakers va arriver dans le Battle Royale :

LeBron James va donc rejoindre la série Icônes de Fortnite à partir du 15 juillet prochain avec deux tenues et des accessoires. Le sportif assure là la promotion du film Space Jam : Nouvelle Ère, mais son arrivée dans Fortnite permet également de dévoiler les chaussures Nike LeBron 19 en exclusivité ! Du côté des skins, nous retrouvons une tenue LeBron James et l'accessoire de dos Bling du King, mais les joueurs pourront également opter pour un pack d'équipement King James avec la pioche Le Lion, le planeur Envergure et la danse L'Appel au Silence. Tous ces accessoires (sauf l'emote) disposent d'un curseur de modification pour varier l'effet doré.

Toujours dans la boutique d'objets, les joueurs retrouveront la skin LeBron Tune Squad, aux couleurs de Space Jam : Nouvelle Ère, qui inclut le style Mardi taco et le Sac à dos suprême. Si vous ne savez plus où donner de la tête, pas de panique, un pack King James avec toutes les tenues et accessoires sera proposé, il inclura même un écran de chargement Le Roi du terrain. Tout cela sera disponible dans Fortnite à partir du jeudi 15 juillet, à 2h00, vous pouvez déjà retrouver des images sur la seconde page et faire le plein de V-Bucks avec des cartes prépayées sur Amazon.

