Fortnite : un super-vilain à la mode chez Marvel compris dans le Club de Fortnite de juillet 2021

Vous devez maintenant commencer à connaître le Club de Fortnite. Cet abonnement à 11,99 € donne accès au Battle Pass en cours, 1 000 V-Bucks et des éléments cosmétiques exclusifs chaque mois, et des bonus allant d'une offre découverte pour Spotify au don pur et simple de Sauver le monde.



Les skins comprises dans le service étaient toutes liées à l'univers de Fortnite ces derniers temps, mais des collaborations avec des licences ont déjà eu lieu, comme pour le costume de Green Arrow. Et une nouvelle va avoir lieu pour le Club de Fortnite de juillet, car c'est Loki qui pourra être débloqué par les abonnés, lui qui est actuellement au cœur de sa propre série sur Disney+ ! La skin récemment teasée ne fera pas directement partie du Chapitre 2 - Saison 7 et devra donc être payée pour être obtenue...

Il n'y a pas que la Mécacâlineuse qui a retrouvé le chemin de l'île. Il semblerait qu'un certain Farceur l'ait suivi à travers le portail pour faire partie du Club de Fortnite de juillet.

Pour le visuel complet de l'apparence, il faudra repasser, mais Epic Games devrait nous en dire plus d'ici quelques jours.