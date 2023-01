Fortnite : Gohan et Piccolo du film DBS Super Hero débarquent avec la mise à jour 23.30

Hier, Epic Games teasait sans prévenir l'annonce imminente d'une nouvelle collaboration Dragon Ball Super pour Fortnite, la deuxième du genre après l'évènement « Libérez votre puissance » de l'été 2022. Gokû, Vegeta, Beerus et Bulma étaient alors à l'honneur, cette fois, ce sont Gohan et Piccolo qui ont droit leur quart d'heure de gloire, rien de plus normal puisque c'est le film Dragon Ball Super: Super Hero qui sert de base. Au programme, des skins à leur effigie, avec même des aérosols Piccolo Orange et Gohan Beast (sans la couleur qui va avec...).

Vous pouvez retrouver ci-dessous tous les détails de cette nouvelle collaboration ajoutée via la mise à jour 23.30.

Vous avez goûté à la puissance grâce aux renforts de réalité, préparez-vous à réitérer l'expérience avec le retour de Fortnite x Dragon Ball. À l'occasion de la mise à jour 23.30, Son Gohan et Piccolo du film Dragon Ball Super: SUPER HERO débarquent dans Fortnite, accompagnés de l'objet offensif Kaméhaméha et de l'objet de déplacement Nuage magique (Kinto-un) qui ont été réintroduits. De plus, l'île d'aventure de Dragon Ball est de retour ! DÉPASSEZ À NOUVEAU VOS LIMITES DANS BATTLE ROYALE Lors de vos parties de Battle Royale et Zéro construction, lancez une attaque d'énergie dévastatrice, le Kaméhaméha, et survolez l'île avec le Nuage magique (Kinto-un) ! Ces objets tombent du ciel dans des capsules, avec une fréquence qui augmente au fur et à mesure que la tempête se rapproche. Attendez-vous à des affrontements épiques en fin de partie. Ces deux objets demeureront dans Battle Royale et Zéro construction jusqu'à la mise à jour 23.40. AU-DELÀ DE BATTLE ROYALE : L'ÎLE D'AVENTURE DE DRAGON BALL EST DE RETOUR L'aventure continue ! Partez à l'aventure à la recherche des Dragon Balls sur l'île d'aventure de Dragon Ball. Réalisée par l'équipe de créateurs Vysena Studios, cette île s'inspire des endroits célèbres de Dragon Ball, comme la maison de Gokû, le palais de dieu, la salle de l'esprit et du temps ou encore la planète de Beerus ! À n'importe quel moment de votre aventure, vous pouvez démontrer votre force dans le Tenkaichi Budokai, une arène JcJ. À partir du 31 janvier à 15h00 (CET), terminez les quêtes hebdomadaires de Dragon Ball sur cette île et déverrouillez l'aérosol Gohan Beast. De plus, à partir du 7 février à 15h00 (CET), terminez les nouvelles quêtes hebdomadaires de Dragon Ball et déverrouillez l'aérosol Piccolo Orange ! L'île d'aventure de Dragon Ball est accessible depuis le menu Découvrir ou avec le code d'île 5642-8525-5429. L'ENSEMBLE DRAGON BALL LIBÈRE SA PUISSANCE Que vous déchaîniez votre puissance en Battle Royale, ou que vous ramassiez des Dragon Balls sur l'île d'aventure, vous pouvez le faire en tant que Son Gohan ou Piccolo. Ces nouvelles tenues, ainsi que leurs accessoires respectifs, sont disponibles dans la boutique d'objets dès maintenant ! TENUE SON GOHAN Dépassez vos limites ! Utilisez la tenue Son Gohan accompagnée de l'emote intégrée Accumulation de ki de Gohan pour vous transformer en Super Saiyan. Le style Super Saiyan peut être sélectionné dans le casier. ACCESSOIRES DE SON GOHAN Les accessoires accompagnant la tenue de Son Gohan sont aussi disponibles : L'accessoire de dos Cape de Gohan - Un cadeau de Piccolo pour l'encourager à reprendre son entraînement. Cet accessoire est compris avec la tenue Son Gohan et ne peut être utilisé qu'avec elle ;

Planeur Capsule N°576 - Appartient à Capsule Corporation. TENUE PICCOLO Libérez votre puissance intérieure. Utilisez l'emote intégrée Accumulation de ki de Piccolo avec la tenue Piccolo pour faire apparaître la version Éveil de puissance de Piccolo. Le style Éveil de puissance peut aussi être sélectionné dans le casier. ACCESSOIRES DE PICCOLO Voici les accessoires disponibles avec la tenue Piccolo : L'accessoire de dos Cape et turban de Piccolo - Une cape et un turban que Piccolo peut enfiler et retirer grâce à son pouvoir démoniaque. Compris avec la tenue Piccolo. Il ne peut être utilisé qu'avec cette tenue ;

- La maison en forme de coquille de Piccolo ; Le planeur Aéronef de l'armée du Ruban Rouge - Appartient à l'armée du Ruban Rouge. Les joueurs obtiennent aussi l'écran de chargement Gohan et Piccolo dans le pack Piccolo ou dans le pack Gohan : C'est l'heure de reprendre l'entraînement. En parlant de l'ensemble Dragon Ball, attendez-vous à voir d'anciens objets Dragon Ball réintroduits bientôt dans la boutique !

Par ailleurs, les modes Battle Royale, Sauver le monde et Créatif ont également eu droit à leurs ajouts et correctifs, à découvrir en pages suivantes. Avec la Saint-Valentin approchant, quelques skins seront disponibles dans les jours à venir. Enfin, si vous êtes abonné au Club Fortnite, vous aurez droit à quelques nouveautés en février :

Vivez l'aventure de Sylvie, la maîtresse forgeronne d'un royaume intemporel, avec l'arrivée du pack du Club de février 2023. Celui-ci sera disponible pour tous les abonnés actifs au Club de Fortnite vers 1h00 (CET) le 1er février 2023 ! PACK DU CLUB DE FÉVRIER : FORGEZ VOTRE PROPRE DESTIN En plus de la tenue Sylvie, le pack du Club de février contient trois autres objets. Toujours proche des flammes, Sylvie a trouvé le compagnon idéal : un adorable dragon cracheur de feu. Emmenez Dragoto avec vous en vous équipant de l'accessoire de dos Dragoto. Il vous encouragera en crachant rotant du feu chaque fois que vous ouvrirez un coffre ou éliminerez un adversaire (vous pouvez désactiver cette réaction dans le casier). Décorez également votre inventaire avec le revêtement Dragotage ! Et, pour terminer, frappez vos adversaires avec les marteaux doubles de Sylvie : la pioche Marteleurs de forge. Les détenteurs du pack du Club de février recevront en bonus l'écran de chargement Forger l'avenir plus tard ce mois-ci. De plus, Sylvie n'est pas la seule membre de son groupe : en effet, la tenue du pack du Club de mars se battra bientôt à ses côtés ! Les joueurs qui obtiendront le pack du Club de février 2023 et le pack du Club de mars 2023 recevront la pioche Pièce maîtresse, taillée pour l'aventure. Découvrez plus d'informations sur le pack du Club de mars durant le mois de février !

Vous pouvez acheter des V-Bucks chez Micromania si l'une des nouveautés de la boutique vous fait de l'œil.