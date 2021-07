CINEMA : Space Jam : Nouvelle Ère, Mémé et Speedy Gonzales se la jouent Matrix dans un nouvel extrait, Angèle s'invite au casting VF

LeBron James va s'inviter en salles d'ici quelques semaines pour un match de basket au sommet, non pas de la NBA, mais face à la Goon Squad en compagnie des Looney Tunes dans Space Jam : Nouvelle Ère (A New Legacy). Produit par Warner Bros. Pictures, ce long-métrage de Malcolm D. Lee se la jouant « trip à la Matrix » ne manquera de références aux propriétés intellectuelles de Warner Bros. Discovery. Et justement, la trilogie des sœurs Wachowski y sera plus qu'évoquée, comme le montre un extrait d'une scène reprenant l'esthétique visuelle et les codes de la licence.

Nous y retrouvons Mémé qui aimerait bien découvrir les joies de Twitter, mais se fait interrompre par la police, qui tire sans sommation, l'occasion d'admirer les réflexes de Speedy Gonzales façon bullet time à la Neo, un rôle qui lui était destiné ! Mémé a elle aussi son moment de gloire en reprenant la gestuelle de Trinity. La séquence se termine avec l'arrivée de LeBron et Bugs Bunny, se dernier étant ici habillé comme Morpheus. Espérons que d'autres références tout aussi savoureuses nous attendent, sans pour autant qu'elles soient forcées.

Autre sujet concernant le long-métrage, et plus particulièrement la VF de Lola Bunny, ce ne sera évidemment plus Odile Schmitt qui lui prêtera sa voix comme c'était le cas dans le premier Space Jam, la comédienne étant malheureusement décédée l'an dernier. À la place, le star talent a encore frappé, puisque c'est la chanteuse Angèle que nous pourrons entendre derrière les traits de Lola. Elle n'en est d'ailleurs pas à son coup d'essai, ayant déjà doublé Gabby Gabby dans Toy Story 4 et récidivera avec Falbala dans le film d'animation Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu.

Enfin, si la date de sortie de Space Jam : Nouvelle Ère est fixée au 16 juillet en Amérique du Nord, il faudra en revanche patienter quelques jours de plus en France, puisque ce n'est plus le 14 que sa diffusion débutera, mais le 21 juillet. L'édition Titans of Cult de Space Jam est disponible au prix de 29,99 € sur Amazon.

