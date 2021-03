CINEMA : Space Jam : Nouvelle Ère dévoile ses premières images avec des Tunes en 3D et son scénario zinzin à la Ready Player One

Un film sur le basketball avec les Looney Tunes et Michael Jordan, cela paraissait inconcevable, et pourtant, c'est bien ce qu'a donné Space Jam en 1996. Véritable madeleine de Proust pour certains, l'étrangement correct et désormais culte long-métrage live-action avec des incrustations de personnages animés va avoir droit à une suite, 25 plus tard. Elle s'appelle Space Jam: New Legacy, ou Space Jam : Nouvelle Ère, sera réalisée par Malcolm D. Lee (Le mariage de l'année, Opération Funky), produite par Ryan Coogler (Black Panther) et aura pour personnage principal l'incontournable Lebron James.

Le basketteur avait déjà révélé le logo du projet lors du tournage, mais alors que la sortie approche doucement, mais sûrement, ce sont désormais les premières images du long-métrage qui sont dévoilées par Entertainment Weekly. Et clairement, il y a des moyens, mais cela ne servira peut-être pas à satisfaire les puristes : les visuels, visibles en page suivante, montrent en effet des Tunes en 3D, là où le premier Space Jam conservait l'esthétique des cartoons en 2D... La couverture du magazine et une autre création promotionnelle montrent elles bien des créatures en deux dimensions : faut-il comprendre que leur apparence changera au cours du récit ?

Le synopsis sera d'ailleurs complètement fou, mais il faudra au moins ça pour un film de cette trempe. Alors qu'il passe une vie paisible avec sa femme Kamiyah (Sonequa Martin-Green), sa fille Xosha (Harper Leigh Alexander) et ses fils Dom et Darius (Cedric Joe et Ceyair Wright), Lebron va voir un fossé se creuser entre lui et Dom, alors que son jeune garçon commence à se passionner pour le code et la création de jeux vidéo. Et là, accrochez-vous : son talent va l'amener à être remarqué par Al G Rhythm (Don Cheadle), une intelligence artificielle à la forme de robot humanoïde qui va le téléporter dans le Server-verse de la société de divertissement fictive Warner 3000 pour voler les followers de son père.

Le conflit entre Lebron et l'IA va devoir se régler sur un terrain, amenant Lebron à former son Tune Squad. Oui, en plus de mettre en scène des Tunes et des stars du basket comme Anthony Davis, Klay Thompson et Diana Taurasi, Space Jam: New Legacy va aussi faire vivre un monde virtuel à la Ready Player One, rempli de références et de personnages de franchises de WarnerMedia. Wonder Woman, Casablanca, Matrix et Mad Max seront présents à leur manière dans le Server-verse. Le film divisera-t-il autant la critique que RPO à son lancement ? Seul l'avenir nous le dira.

Space Jam : Nouvelle Ère sera disponible le 16 juillet 2021 aux États-Unis au cinéma et sur HBO Max, et si tout se passe bien, il sera projeté dans les salles françaises dès le 14.