CINEMA : Space Jam: A New Legacy, un titre et un logo dévoilé par LeBron James

En 1996, année où la popularité des Looney Tunes étaient encore élevée, Warner Bros. nous faisait découvrir Space Jam, la rencontre improbable entre Bill Murray, Michael Jordan et la bande numérique de Bugs Bunny. Le résultat est kitsch au possible, mais a marqué une génération d'amoureux de basketball et de dessins animés.



25 ans plus tard, le studio va remettre le couvert avec une suite aussi improbable qu'alléchante. Le projet Space Jam 2 est en gestation depuis 2014 avec nul autre que LeBron James en tant qu'athlète central du récit. Le tournage a débuté seulement en 2019 après bien des rebondissements, et alors même que le basketteur est toujours en activité chez les Lakers. Il sera réalisé par Malcolm D. Lee (Girls Trip, Opération Funky), produit par Ryan Coogler (Black Panther) et écrit par Alfredo Botello, Andrew Dodge, Willie Ebersol et Justin Lin. Sonequa Martin-Green et Don Cheadle tiendront des rôles principaux, et des basketteurs de renom comme Anthony Davis ou Damian Lillard apparaîtront à l'écran.

La date de sortie du long-métrage est fixée au 16 juillet 2021, mais nous venons seulement d'apprendre son titre officiel cette semaine. C'est forcément LeBron James qui a lâché le morceau en filmant sa casquette noire, brodée d'un Space Jam: A New Legacy. Une version directe du visuel a ensuite été diffusée histoire de mettre tout cela à plat. Maintenant, tout est clair : rendez-vous à l'été 2021 pour voir ce que vaudra ce film improbable.