Fortnite : une skin d'Eddie Brock capable de se transformer en Venom débarque, mais elle est payante

Rares sont les joueurs à avoir la skin Venom dans leur collection de costumes de Fortnite, celle-ci n'ayant été proposée qu'en gain d'un tournoi et lors de passages éclair dans la boutique. L'univers de l'anti-héros est de nouveau à l'honneur en ce moment, avec notamment une apparence de Carnage à débloquer dans le cadre du Chapitre 2 - Saison 8, alors Epic Games va faire revenir Venom d'une nouvelle manière.

Cette fois, c'est une skin Eddie Brock capable de se transformer via une emote qui est proposée à l'achat, avec de nouveaux objets au passage : l'accessoire de dos Vrilles de Venom, la pioche Faux symbiotique, le planeur Aile symbiotique et la Traînée symbiotique. Cette apparence plus proche de celle aperçue dans le film Venom: Let There be Carnage est proposée seule, dans un bundle avec seulement le nouveau contenu à 2 000 V-Bucks ou dans un pack spécial à 4 000 V-Bucks avec d'anciens cosmétiques, dont le tarif baisse si vous possédez déjà certains de ses éléments .

Pour célébrer la sortie du nouveau film Venom: Let There Be Carnage, vous pouvez désormais laisser le symbiote se déchaîner pleinement ! Obtenez la nouvelle tenue Eddie Brock dans la boutique dès maintenant, puis utilisez l'emote intégrée Venom libéré pour vous transformer en Venom, le protecteur mortel. (Notez que vous pouvez LANCER une partie en tant que Venom en sélectionnant le style dans le casier.) Contrairement à la tenue Venom, cette version suit l'esthétique du nouveau film. L'emote Venom libéré, dans toute sa puissance. La tenue Eddie Brock comprend par ailleurs la pioche Faux symbiotique. Eddie Brock, son emote et sa pioche sont disponibles individuellement ou dans le pack Venom ! Ce pack comprend d'anciens et de nouveaux objets* de Venom, tels que la tenue Venom de la bande dessinée. Les joueurs qui achètent le pack Venom recevront en plus l'émoticône C'est délicieux ! (Qu'est-ce qui est délicieux ? Le chocolat, bien sûr.)



En dehors de ce pack, d'autres objets de Venom sont disponibles. Ne vous laissez pas entièrement consumer par la Traînée symbiotique et débarquez sur le champ de bataille avec le planeur Aile symbiotique. Lorsque vous voudrez laisser Eddie Brock reprendre le contrôle, utilisez simplement l'emote Venom libéré pour vous débarrasser du symbiote (leur relation est un peu... compliquée).



*Les joueurs possédant déjà un ou plusieurs objets du pack Venom bénéficieront d'une réduction en V-Bucks.

