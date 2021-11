Fortnite : ce qui devait arriver arriva, la collaboration avec Naruto confirmée !

Les collaborations de Fortnite font partie des plus surprenantes de l'histoire de l'industrie. Des héros de Marvel aux stars internationales de la pop, de nombreux personnages et célébrités ont été intégrés à l'expérience via des skins, objets cosmétiques ou évènements spéciaux, jusqu'à Jinx de League of Legends il y a quelques jours.

Le prochain partenariat va cependant encore toucher de nouveaux horizons pour étonner la communauté. Il s'agit d'une collaboration avec Naruto Shippuden, l'un des anime les plus cultes de l'histoire. Nous ne savons pas encore quelle forme il prendra, mais il débarquera dans l'univers du Battle Royale dès ce 16 novembre : une apparence de Naruto Uzumaki paraît obligatoire, mais nous pouvons nous attendre à tout. Pour mémoire, cette incursion ne sort pas de nulle part, son étude par Epic Games avait été découverte dans les documents diffusés lors de son procès face à Apple.



