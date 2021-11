Fortnite : Jinx de League of Legends débarque sur l'île, merci Arcane !

Les collaborations se suivent et ne se ressemblent décidément pas dans Fortnite. Récemment, nous avons ainsi vu débarquer des skins de Paul Atréides et Chani du film Dune, suivies par celles de Chris Redfield et Jill Valentine de Resident Evil, pile à temps pour Halloween. La prochaine opération vient d'être dévoilée et fait la part belle à un personnage de League of Legends qui sera en vedette de la série animée Arcane sur Netflix dès ce week-end. Oui, la déjantée et tumultueuse Jinx débarquer dans le jeu d'Epic Games, et ça s'annonce explosif !

Depuis 17h00, la boutique a donc accueilli cette apparence bien reconnaissable appelée Jinx Arcane et qui s'insert à merveille dans l'univers coloré de Fortnite. Un pack Arcane: League of Legends inclut également l'accessoire de dos Singe idéal de Jinx, la pioche Concasseur Bang-bang et la musique du salon Terrain de jeu (instrumental), tandis qu'un ensemble Arcane Jinx ajoute le spray Graffiti Jinx et les écrans de chargement Chaos général et Poiscaille sera aux anges, visibles ci-dessous.

Le Directeur des Expériences inter-produits et des partenariats chez Riot Experience (XP), Brandon Miao, a déclaré la chose suivante au sujet de cette collaboration :

Fortnite offre depuis longtemps des collaborations de haut vol et des expériences de divertissement à ses fans, tout en s’attelant à leur offrir du contenu qui enrichit leur expérience, dans le jeu comme en dehors. Nous partageons et admirons cette détermination. Nous espérons que les fans seront heureux de voir Jinx, l'un de nos champions les plus emblématiques de League of Legends, dans Fortnite pour fêter le lancement d'Arcane.

Comme toujours, si vous souhaitez vous procurer ces nouveautés en boutique, il vous faudra des V-Bucks, qui peuvent être achetés sur Amazon si besoin.

Lire aussi : Fortnite : Epic Games et Tencent annulent la version chinoise