24H sur GAMERGEN.COM : la Saison 2 du Chapitre 2 de Fortnite repoussée, Legends of Runeterra disponible, et notre preview de Captain Tsubasa

Le 24h sur GAMERGEN.COM est une rubrique journalière permettant de revenir sur l'essentiel de l'actualité de ces dernières 24 heures. Que s'est-il passé en ce vendredi 24 janvier 2020 ?

Triste nouvelle pour certains joueurs, la Saison 2 du Chapitre 2 de Fortnite a été repoussée. À côté de cela, le jeu de cartes League of Legends, à savoir Legend of Runeterra, est disponible, et nous vous avons livré nos premières impressions sur Captain Tsubasa: Rise of New Champion.

Dans le reste de l’actualité, la deuxième Fatality du Joker dans Mortal Kombat 11 a été montrée, le skin Earth 2 Dark Knigh sera bientôt distribué gratuitement dans Batman: Arkham Knight, un nouveau Star Wars: Knights of the Republic pourrait être en développement, du gameplay de Kaido de One Piece: Pirate Warriors 4 a été partagé, nous vous avons partagé une petite vidéo de gameplay maison de Captain Tsubasa: Rise of New Champion, et Sly Cooper 5 a été listé chez deux revendeurs.

Pour finir, ne loupez pas notre sondage de la semaine : Dragon Ball Z: Kakarot, quelle note lui donneriez-vous ?