DISNEY+ : The Book of Boba Fett : une série faisant suite à The Mandalorian officialisée, quid d'une saison 3 ?

Depuis le Disney Investor Day, les fans de Marvel et Star Wars ont de quoi se réjouir ou de frôler l'overdose, c'est selon, car les projets de séries et longs-métrages se sont multipliés comme jamais. Et à l'instar de l'annonce de Marvel Studios: Legends, c'est cette semaine une autre série dans une galaxie lointaine qui vient d'être dévoilée : The Book of Boba Fett.

Alors que la saison 2 de The Mandalorian vient de toucher à son terme, c'est donc un nouveau projet se situant chronologiquement à sa suite qui va être diffusé à partir de décembre 2021 sur Disney+. Cette série produite là encore par Jon Favreau, ainsi que Dave Filoni et Robert Rodriguez, mettra donc en scène les aventures du personnage mythique campé une fois encore par Temuera Morrison. Nous retrouverons également au casting Ming-Na Wen, bien connue du côté des fans du MCU et qui reviendra interpréter son rôle de la fatale mercenaire Fennec Shand, rien de plus logique. Pour le reste, il faudra patienter afin d'avoir plus de détails. Rassurez-vous, cela ne veut pas dire que The Mandalorian ne reviendra pas, puisqu'une saison 3 a d'ores et déjà été confirmée par Jon Favreau !

Entre Rangers of the New Republic, Ahsoka, le retour de The Mandalorian, The Book of Boba Fett et les multiples autres projets à venir, l'univers Star Wars a donc encore de beaux jours devant lui et les raisons de s'abonner à Disney+ n'en sont que plus nombreuses. Pour le moment, la souscription au mois est à 6,99 €.

