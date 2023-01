DISNEY+ : The Mandalorian, un voyage sur Mandalore se profile dans la nouvelle bande-annonce de la saison 3

Pedro Pascal occupe actuellement nos écrans à travers la série The Last of Us, diffusée en France sur Amazon Prime Video. Et il sera décidément au cœur des préoccupations des amateurs de pop culture en ce début d'année, car la saison 3 de The Mandalorian dans laquelle il campe le rôle-titre sera diffusée à partir du mercredi 1er mars 2023.

Bande-annonce VOSTFR

Disney+ nous rappelle à son bon souvenir avec un nouveau trailer, le second après celui diffusé à la D23 Expo il y a plusieurs mois. Mando et Grogu vont se réunir pour des aventures sur des planètes inédites à la série Star Wars, afin d'y retrouver des visages connus et y découvrir de nouvelles têtes. Cette saison 3 devrait visiblement être marquée par un passage sur Mandalore, alors que le protagoniste semble être en quête de réponses et de rédemption. Les Jedis et la Force devraient eux aussi faire parler d'eux...

Bande-annonce VF

Vous pouvez vous abonner à Disney+ pour 8,99 € par mois ou 89,90 € par an.