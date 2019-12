DISNEY+ : The Mandalorian reviendra pour une saison 2

Ces dernières semaines, les abonnés nord-américains du jeune service Disney+ ont pu découvrir plusieurs séries exclusives, dont le fer-de-lance The Mandalorian. Ce premier feuilleton live-action dans l'univers de Star Wars revient sur l'histoire d'un chasseur de primes, qui va notamment croiser la route de « l'enfant », un extraterrestre rebaptisé Baby Yoda par les internautes et devenu un meme incontournable.



Season 2 of #TheMandalorian coming Fall 2020 pic.twitter.com/8VQYLDMQ0V — Jon Favreau (@Jon_Favreau) December 27, 2019

Si la dynamique et l'ambiance de la série n'ont pas fait l'unanimité, le récit a plu à une majorité de spectateurs. Et alors que l'ultime épisode de la première saison a été diffusé ce vendredi, la question est désormais de savoir si et quand il y aura une suite. Disney+ va sans grande surprise profiter de l'effervescence autour de The Mandalorian pour lancer la production de la saison 2, qui sortira à l'automne 2020, comme l'a annoncé le réalisateur et producteur Jon Favreau sur les réseaux sociaux.

En France, nous sommes toujours en attente du lancement du service le 31 mars 2020 pour profiter légalement des huit premiers épisodes, même si cela n'aura probablement pas empêché grand monde de les visionner.