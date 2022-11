Far Cry 6 : des détails sur l'extension Entre deux mondes et son « multivers » en fuite, l'annonce imminente ?

Après plusieurs extensions payantes et mises à jour gratuites, Far Cry 6 aurait pu s'arrêter là. Ubisoft en a décidé autrement et a discrètement lancé une Édition Game of the Year numérique donnant accès à tout le contenu déjà sorti, ainsi qu'à une future extension inédite : Lost Between Worlds, ou Entre deux mondes en français.

Celle-ci n'a pas encore été présentée par l'éditeur, mais ce devrait bientôt être le cas. Tom Henderson d'Insider Gaming assure avoir vu, grâce à des sources ayant pu fouiller dans les bases de données du PlayStation Store et du Microsoft Store, l'illustration principale de Entre deux mondes, montrant un personnage dressé devant des cristaux et un grand portail en éclats, faisant penser à un multivers. Des Succès liés à cette aventure ont également été découverts : ils évoquent des Vessel Shards à collecter, des failles à emprunter au cours d'une même partie, des Defense Units à détruire, des niveaux appelés The Maze, Sunken Esperanza ou Death by Darkness, un personnage dénommé Fai pouvant visiblement être incarné ou qui peut aider Dani, et la possibilité de finir une partie en moins de 15 minutes.

Cela sent bon l'expérience rogue-like à jouer seul ou en coopération, avec Dani ou Fai, nous faisant traverser des décors surnaturels reliés par des portails mystiques. Vu que ces informations ont récemment été ajoutées aux fiches produits du jeu sur les boutiques en ligne, l'annonce d'Entre deux mondes serait donc imminente et pourrait pourquoi pas survenir aux Game Awards du 8/9 décembre. D'ici là, Far Cry 6 est disponible à partir de 39,99 € sur Amazon.fr.