Far Cry 6 : la mission La Disparition sur le thème de Stranger Things lancée en vidéo

Plus tôt cette semaine, Ubisoft a annoncé la date de sortie du dernier contenu post-lancement de Far Cry 6 présenté à l'époque via une feuille de route, qui devrait à priori marquer un point final aux ajouts majeurs pour le FPS nous faisant prendre part à une révolution sur l'île fictive de Yara. Cette nouvelle mission lancée ce jeudi a pour nom The Vanishing, ou La Disparition en français, et prend la forme d'une étonnante collaboration avec Stranger Things, succédant à celles avec Danny Trejo et l'univers de Rambo.

Dani Rojas va cette fois se retrouver sans arme dans un bunker, avec Chorizo ayant disparu et un portail menant vers un autre monde, une journée tout à fait normale en somme... Dans cette autre dimension, notre personnage va devoir affronter El Devorador. L'ambiance présentée dans la bande-annonce de lancement de ce contenu change radicalement du jeu de base et devrait donc plaire aux fans de la série de Netflix, dont la saison 4 est attendue dès mai prochain.

Par ailleurs, et pour rappel, un week-end de jeu gratuit vous permet d'essayer Far Cry 6 sans limitation de contenu (hormis les DLC payants) avec la possibilité de conserver votre sauvegarde par la suite, et diverses promotions sont en cours dans les différentes boutiques en ligne. Amazon le propose de son côté à partir de 35,39 €.