Six Days in Fallujah : virage à 180°, le jeu est maintenant « inséparable de la politique »

Six Days in Fallujah fait débat depuis de longues années, et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Le jeu de tir d'Atomic Games se déroule pour rappel pendant la bataille de Falloujah, qui a eu lieu en Irak en 2004. Konami devait éditer le titre en 2009, mais a lâché l'affaire après une grosse polémique, et plusieurs années plus tard, Victura (fondé par l'ancien PDG d'Atomic Games) a repris l'édition.

Peter Tamte avait alors affirmé que son studio « n’essaye pas de faire un commentaire politique » avec Six Days in Fallujah, une déclaration qui a été moquée par toute la communauté de joueurs. Dans un communiqué plus officiel, Victura revient sur ces propos, et affirme désormais que « les évènements recréés dans Six Days in Fallujah sont inséparables de la politique ».

Nous comprenons que les évènements recréés dans Six Days in Fallujah sont inséparables de la politique. Voici comment le jeu donne une voix à une variété de perspectives : Les histoires de Six Days in Fallujah sont racontées à travers un gameplay et des séquences documentaires mettant en scène des militaires et des civils ayant des expériences et des opinions diverses sur la guerre en Irak. Jusqu'à présent, 26 civils irakiens et des dizaines de militaires ont partagé les moments les plus difficiles de leur vie avec nous, alors nous les partageons avec vous, avec leurs mots. Les segments documentaires abordent de nombreux sujets difficiles, y compris les évènements et les décisions politiques qui ont conduit aux batailles de Fallujah ainsi que leurs conséquences. Bien que nous n'autorisions pas les joueurs à utiliser le phosphore blanc comme arme pendant le jeu, son utilisation est décrite pendant les segments documentaires. Pendant le jeu, les joueurs participeront à des histoires mises en contexte à travers les segments documentaires. Chaque mission met les joueurs au défi de résoudre de manière interactive des scénarios militaires et civils réels de la bataille, offrant une perspective de la guerre urbaine impossible à travers d'autres médias. Nous croyons que les histoires des sacrifices de cette génération méritent d'être racontées par les Marines, les soldats et les civils qui étaient là. Nous espérons que vous trouverez le jeu - comme les évènements qu'il recrée - complexe.

Six Days in Fallujah proposera donc un gameplay basé sur les opérations militaires urbaines, mais également des séquences documentaires pour en apprendre davantage sur la guerre en Irak et surtout sur les batailles de Falloujah. Une déclaration totalement à l'opposée de celle de Peter Tamte, mais au moins, l'objectif du jeu est désormais clair et l'éditeur semble enfin honnête avec les joueurs, même si ce revirement de situation frôle le ridicule. Six Days in Fallujah est pour rappel attendu en fin d'année 2021 sur ordinateurs et consoles de salon, vous pouvez acheter des cartes PSN sur Amazon.