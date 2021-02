Six Days in Fallujah : après la polémique et l'abandon par Konami en 2009, le FPS militaire réaliste va ressusciter en 2021 !

Voilà un nom qui va faire ressortir de vieux souvenirs aux fans de jeux vidéo : Six Days in Fallujah. Ce projet développé par Atomic Games devait sortir en 2009 sous l'aile de Konami, et proposait de revivre les histoires que plusieurs unités de Marines ont vécues lors de la deuxième bataille de Falloujah fin 2004, pendant la guerre d'Irak. Mais l'annonce d'un jeu réaliste inspiré d'une guerre alors en cours n'avait pas du tout plu à certains, qui l'accusaient de romancer et enjoliver les horreurs martiales. Face aux pressions et aux indignations de joueurs et militaires, Konami avait décidé de se retirer de son rôle d'éditeur. Personne ne l'avait alors remplacé, et Atomic Games, sans fonds, avait renoncé à terminer le développement.



12 ans plus tard, le titre refait surface : Six Days in Fallujah va bel et bien voir le jour. Peter Tamte, ancien PDG d'Atomic Games, a fondé le studio d'édition Victura en 2016 dans le but de redonner vie à son bébé et à d'autres jeux basés sur des histoires vraies. Il s'est associé avec Highwire Games (Golem) et a passé plus de 3 ans à « développer des technologies et des mécanismes de jeu uniques, qui plongent les joueurs dans l'incertitude et les tactiques de combats modernes que les autres jeux vidéo n'ont jamais explorés », et c'est grâce à cet investissement qu'il va pouvoir reproposer le FPS réaliste. Le jeu de tir militaire « le plus authentique à ce jour » a été entièrement redéveloppé, et conçu en collaboration avec « plus d’une centaine de marines, soldats et civils irakiens présents lors de la Deuxième Bataille de Fallujah », qui ont partagé leurs récits, photos et vidéos avec l'équipe.

« Parfois, la seule façon de comprendre ce qui est vrai est de vivre la réalité par soi-même », déclare l'ancien sergent des Marines Eddie Garcia, qui a été blessé pendant la bataille de Fallujah et a proposé l'idée originale de Six Days in Fallujah en 2005. « La guerre est remplie d'incertitudes et de choix difficiles qui ne peuvent être compris en regardant quelqu'un à la télévision ou au cinéma faire ces choix pour vous. Les jeux vidéo peuvent tous nous aider à comprendre les événements du monde réel d'une manière que les autres médias ne peuvent pas faire ». « Il est difficile de comprendre ce qu'est le combat au travers de personnes fictives qui font de fausses choses dans des endroits fictifs », déclare Peter Tamte, PDG de Victura. « Cette génération a fait preuve d'un sacrifice et d'un courage aussi remarquables en Irak que dans toute l'histoire. Et maintenant, ils nous offrent à tous une nouvelle façon de comprendre l'un des événements les plus importants de notre siècle. Il est temps de remettre en question les stéréotypes dépassés sur ce que peuvent être les jeux vidéo ».

L'opération résurrection reste risquée, les jeux vidéo sur des sujets sensibles ayant encore tendance à diviser aujourd'hui. Des images et une bande-annonce témoignent des ambitions des développeurs, mais pour le gameplay pur et dur, il faudra se montrer patient. De nouveaux détails seront communiqués dans les semaines qui viennent, mais tout devrait aller très vite pour cette version moderne de Six Days in Fallujah, prévue pour 2021 sur PC et « consoles », sans précisions supplémentaires sur une arrivée en versions next-gen ou seulement sur PS4 et Xbox One (et Switch ?).