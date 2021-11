Six Days in Fallujah : la sortie du FPS polémique fortement retardée, les ambitions des développeurs relevées

Annulé car jugé trop problématique lors de son annonce par Konami il y a plus d'une décennie, Six Days in Fallujah a ressuscité grâce à son créateur original Peter Tamte, à la tête du studio d'édition Peter Tamte qu'il a fondé. Il devait voir le jour en 2021 grâce au développeur Highwire Games, et revenir sur la deuxième bataille de Fallujah à travers une expérience créée en collaboration avec des Marines et des citoyens iraqiens, entrecoupée de séquences documentaires instructives.

L'adaptation vidéoludique d'un drame martial fort continue cependant de diviser, que ce soit par son caractère politique que les créateurs ont eu du mal à accepter ou sa mise en scène de meurtres de civils qui dérange déjà le Council on American-Islamic Relations. Il faudra cependant attendre encore un peu plus pour voir comment elle racontera le conflit : sa période de sortie vient d'être repoussée au quatrième trimestre 2022.

« Il est devenu clair que recréer ces histoires vraies avec une qualité élevée allait nécessiter plus de personnes, de capital et de temps que nous n'en avions », selon Peter Tamte, PDG de Victura. « Doubler notre équipe n'est qu'une des nombreuses choses que nous faisons pour nous assurer que Six Days in Fallujah apporte de nouveaux types de profondeur tactique et émotionnelle aux tireurs militaires. »

Comme vous l'avez lu, l'équipe de développement va être doublée pour assurer sa qualité, et les capacités techniques du studio vont augmenter. Il annonce ainsi déjà que, en plus d'un outil pour générer procéduralement des intérieurs et extérieurs de bâtiments, il utilisera de l'éclairage dynamique global y compris sur « consoles de génération précédente et PC aux cartes graphiques de milieu de gamme ». Deux vidéos montrent cette technologie en action ci-dessous.

Dans tous les cas, l'obligatoire polémique qui aura lieu au lancement de Six Days in Fallujah attendra.

