Six Days in Fallujah : une date de sortie en Early Access pour le FPS polémique

Attendu à la fin des années 2000 et ressuscité il y a peu, Six Days in Fallujah fait surtout parler de lui à cause de son sujet, plutôt grave et sérieux. Nous suivrons des Marines américains pendant la deuxième bataille de Falloujah, en Irak, qui a coûté la vie à des centaines de civils. Un jeu évidemment politique, mais qui promet un gameplay immersif.

Aujourd'hui, Victura et Highwire Games donnent enfin des nouvelles de leur FPS. La date de sortie de Six Days in Fallujah est fixée au 22 juin 2023, uniquement sur PC via Steam et en Early Access. Le titre comprendra alors quatre missions coopératives, avec la possibilité de les parcourir à quatre en multijoueur. Il s'agira pour rappel de missions dans un milieu urbain avec des cartes générées procéduralement à chaque partie, pour une rejouabilité accrue. Les développeurs publieront évidemment des mises à jour rajoutant des missions coopératives et des missions scénarisées de campagne, retraçant les vrais évènements de la bataille de Falloujah.

Les joueurs vont donc prochainement pouvoir enfin découvrir si Six Days in Fallujah vaut le détour, du moins en accès anticipé. Pour la version finale, attendue sur PC, PlayStation et Xbox, il faudra patienter jusqu'en 2024. Vous pouvez retrouver des PC gaming sur Amazon.