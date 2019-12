Ubisoft Montréal : un gros projet annulé après trois ans de développement

Ubisoft Montréal est un véritable monstre du monde du jeu vidéo, ses plus de 3 500 employés faisant de lui le plus gros studio de développement au monde. Watch Dogs: Legion, Far Cry 5, Assassin's Creed Origins, For Honor... tous les plus grands projets de l'éditeur sont dirigés depuis cet immense pôle québecois.

Pourtant, il n'est pas exempt de se faire rattraper par la dure loi du marché, et de voir quelques-uns de ses titres les plus ambitieux annulés. Dans une série de tweets désormais supprimés, sûrement sur ordre d'Ubisoft, le programmeur Louis de Carufel a annoncé que la maison-mère avait mis fin au développement d'un jeu vidéo, dans lequel plus de 200 personnes étaient impliquées, et dont le processus créatif avait été lancé il y a trois ans. Dans le même temps, l'éditeur a dissout l'équipe, celle derrière déjà les deux premiers Watch_Dogs, mais tout le monde a pu conserver son travail.



Je viens juste d'apprendre que le projet sur lequel je travaillais depuis trois ans a été annulé. C'est une nouvelle difficile, parce que j'ai travaillé dur avec tous ces gens depuis environ 7 ans, période durant laquelle nous avons sorti Watch_Dogs et Watch_Dogs 2. La bonne nouvelle quand tu travailles chez Ubisoft Montréal, c'est que personne n'a perdu son emploi ! Chacune des +200 personnes de l'équipe a été réassignée à un projet du studio (il y en a une quinzaine). Nous avons même pu choisir celui que nous préférons. C'est donc une nouvelle difficile, mais je vois ça comme une opportunité d'apprendre à travailler sur un nouveau moteur et rencontrer de nouvelles personnes. Certains projets sortiront en 2020, d'autres ne font que commencer. Ce sera un choix difficile !

Mais quel est ce mystérieux projet non annoncé qui vient d'être abruptement mis de côté après tant d'investissement humain et financier ? Selon Jason Schreier, le toujours très bien renseigné rédacteur en chef de Kotaku, il s'agirait d'une licence inédite à la Destiny, et que cette décision s'accompagne de « beaucoup de grands changements chez Ubisoft ».

Après le report de Rainbow Six Quarantine, Watch Dogs: Legion et Gods and Monsters suite à la méforme de Ghost Recon Breakpoint, alors que Skull and Bones et Beyond Good & Evil 2 se font attendre et que Roller Champions aura tout à prouver, et avec une année fiscale 2020-2021 où deux AAA encore secrets sont prévus, le futur du tout puissant Ubisoft paraît effectivement assez incertain.