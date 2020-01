RUMEUR sur Assassin's Creed Ragnarok : date de sortie, coop, détails sur le scénario et le gameplay, de possibles fuites fort alléchantes en vue

Après pas loin d'une bonne année de suivi, les ajouts majeurs de contenu dans Assassin's Creed Odyssey ont cessé avec l'arrivée du Discovery Tour: Ancient Greece en septembre, mais la licence continue de faire parler d'elle, avec par exemple la sortie d'Assassin's Creed: The Rebel Collection en décembre sur Switch. Pour autant, il est évident que les équipes d'Ubisoft sont à l'œuvre pour nous proposer une nouvelle épopée dans le passé. Comme le laissait entendre le toujours bien informé Jason Schreier, le prochain jeu inédit verrait le jour en 2020, se basant sur l'ère des Vikings, et serait donc l'un des deux AAA secrets de l'éditeur pour l'année fiscale à venir, ce qui n'étonnerait pas grand monde.

Après une rumeur assez séduisante en provenance de 4chan en mai dernier, dont les visuels n'avaient finalement aucun rapport, la Toile s'est enflammée récemment pour de faux listings sur des boutiques en ligne, l'un associé à GameStop et l'Amazon, l'auteur de ce dernier ayant expliqué sa démarche sur Twitter. Oui, il ne faut pas croire tout ce qui se raconte sur Internet sans en vérifier la provenance, cela va de soi.

Pour autant, rien ne nous empêche de rêver un peu et de discuter calmement de rumeurs semblant plausibles. Et c'est bien là ce qui nous intéresse à présent, car un internaute a posté une longue liste de détails qui concerneraient celui qui se fait appeler Assassin's Creed Ragnarok sur la Toile. Si nous avons choisi de les relayer, ce n'est pas pour rien, car Jason Schreier (encore lui) y a été de son commentaire sur ResetEra :

Je vais fouiller. Certains détails ici correspondent à ce que j'ai entendu, mais je ne les avais pas tous entendus. Et cela semble être une fuite réaliste par opposition à une liste fantaisiste de points importants.

Il y aurait donc une part de vérité dans ces dires qui proviendraient de membres de l'équipe de développement, que nous allons décortiquer. Le jeu, au nom de code Kingdom, serait bien intitulé « Ragnarok », un titre vendeur il faut l'avouer, bien que peu original. Il serait cross-gen à l'instar d'Assassin's Creed IV: Black Flag à sa sortie en 2013 et verrait donc le jour sur PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X (et assurément sur PC même si la plateforme n'est pas évoquée). Son annonce se ferait à l'occasion d'un PlayStation Meeting en février, ce qui irait dans le sens de certains bruits de couloir, pour un lancement le 29 septembre 2020, sans doute d'abord sur la génération actuelle puis sur la nouvelle au fur et à mesure de la sortie des consoles. Jusque là, rien de bien fou.

Coopération et gameplay





Point assez séduisant, la coopération à 4 joueurs ferait son retour, testée sur Unity et aussitôt mise au placard, sauf qu'il s'agirait cette fois de rendre l'ensemble du jeu jouable ainsi, à la manière de Ghost Recon Wildlands avec un système de drop in drop out (l'IA reprend le contrôle du personnage si le joueur se déconnecte). Cela s'expliquerait par le fait que le protagoniste de l'aventure, nommé Jora (homme ou femme au choix) dirigerait une bande tout au long du jeu.

Le gameplay de RPG continuerait d'évoluer avec désormais l'inclusion de plusieurs classes modifiant légèrement les arbres de compétences et qui seraient interchangeables auprès d'un certain personnage. Nous aurions droit à de nouveaux types d'armes et compétences spéciales, avec la possibilité d'améliorer l'équipement à l'aide de runes, et l'ajout d'un facteur de durabilité. La jauge d'adrénaline céderait elle sa place à un mode berserker, qui activerait certaines runes spéciales occasionnant par exemple des dégâts élémentaires (feu, glace, foudre). De ce côté, cela semble être une évolution logique d'Odyssey, les runes remplaçant ici les gravures. Quant aux compétences, elles se débloqueraient soit en les achetant en échange de points dédiés, en augmentant de niveau ou en progressant à travers le scénario.

Jeu estampillé Assassin's Creed oblige, la Lame secrète serait bien présente, avec plus d'options de personnalisation et pouvant tuer en un coup une fois améliorée ! Le gameplay naval ferait aussi son retour, servant davantage à explorer que nous proposer des joutes maritimes, avec la possibilité d'arpenter des rivières étroites. Le parkour ferait lui revenir la grimpette dans les arbres et bénéficierait de nouvelles animations, tandis que la furtivité reposerait sur des compétences physiques telles que se cacher dans la boue et la neige (qui a dit Breakpoint ?), s'accroupir dans les buissons et se cacher dans les tas de foin. Cela ne nous étonnerait pas, bien que lier ce genre d'action à des capacités fasse grincer des dents... Plus logique, si la tenue portée est appropriée, il serait possible de se cacher dans la foule comme au bon vieux temps, ou dans le cas contraire attirer l'attention en étant trop visible.

Fonctionnalités,taille de la carte et type de contenu





Après Senu et Ikaros, notre personnage serait accompagné par un drone corbeau, car les Assassins auraient une connexion avec Odin. Cet élément collerait à la mythologie, où le dieu se sert d'Hugin et Munin en tant que messagers et serait sans doute mieux que de nous ressortir un aigle nous suivant pour la troisième fois consécutive. De plus, nous voyons mal Ubisoft lâcher cette fonctionnalité fort agréable et pratique. Bonne nouvelle si tout cela s'avère, il n'y aurait plus de limite de niveau par zone ou contenu, et le choix de la difficulté influerait surtout sur la santé, les fenêtres de parade et temps de réaction de nos opposants, plutôt que de simplement faire des ennemis de gros sacs à PV.

La carte du monde serait massive et couvrirait toute l'Europe du Nord du IXe siècle EC, avec de grandes villes comme York, Londres, Paris et... « Kiev ». Ubisoft a certes l'habitude de compresser les espaces dans ses mondes virtuels entre les lieux importants, mais n'a jamais proposé un territoire si vaste jusqu'à présent dans un Assassin's Creed. Si les trois premières citées et le thème des Vikings s'associent bien dans l'imaginaire collectif, sachez que ce sont les Varègues (les Vikings de Suède) qui ont fondé ce qui devint la Rus' de Kiev en 880, rendant donc ces informations cohérentes. Rien ne dit d'ailleurs que la ville actuelle de Kiev serait présente, car située bien plus au sud dans les terres. De plus, chaque royaume serait recréé de manière à être unique, sans doute en termes d'atmosphère visuelle.

Un système de réputation serait implanté, basé sur la complétion des quêtes dans chaque cité (peuple, officiels), les vêtements portés et les crimes commis, avec des missions ne devenant disponibles qu'une fois notre réputation dans un royaume suffisante. Les Batailles de Conquête feraient leur retour pour capturer des terres aux Templiers (plutôt proto-Templiers vue l'époque) en vue d'obtenir des avantages monétaires et commerciaux à la clé, avec plusieurs approches possibles. Des affrontements dynamiques à travers le monde entre les royaumes auraient également lieu. Enfin, nous pourrions organiser de vastes raids sur des forts et cités à partir de nos camps, ce qui collerait bien à la thématique viking.

Détails sur le scénario





L'introduction de l'aventure prendrait place en 845 CE, lors du premier Siège de Paris, aux commandes de Rorik, le père du protagoniste Jora et allié du chef viking Ragnar. Nous basculerions ensuite en 863 CE dans la peau du jeune Jora, vivant dans une ville dont l'auteur n'est pas sûr du nom puisqu'il a mis « Novagrad? ». Selon nous, le plus probable est qu'il ait voulu parler de Novgorod, amenée à devenir la capitale de la Rus' de Kiev. Jora finirait par rencontrer les Assassins et devrait remettre un colis à Ragnar à Uppsala dans l'actuelle Suède. Il deviendrait un baron de Ragnar, débloquant alors le système de colonie, et le suivrait jusqu'en Northumbrie (nord de l'Angleterre). Là, un Templier nommé Aella, nom du roi de la région à l'époque et mort en 867 CE, tuerait Ragnar, sans doute en 865 CE donc.

De retour auprès de ses fils, une armée serait formée pour combattre les Templiers contrôlant la majeure partie de l'Europe. Nous suivrions alors les invasions et guerres, en devenant par exemple un allié d'Alfred le Grand, participant à la conquête des territoires de la Rus' de Kiev, aidant Rollon en Normandie et renversant le roi Charles en France (Charles II à priori pour que cela colle au niveau des dates). Par la suite, un certain Bjorn (sans doute Björn Ier, fils de Ragnar) voudrait envahir l'Angleterre, se révélant être un Templier possédant un Fragment d'Éden ressemblant à un couteau et lui donnant le contrôle sur les Vikings. Nous le tuerions dans un temple et donnerions le couteau à sa mère. D'ailleurs, de nombreux lieux de ce type, protégés par des créatures mythiques (serpent géant, dragon, kraken, géant), seraient inclus.

Une partie des éléments cités coïncide avec la précédente rumeur que nous avions relayée et, dans l'ensemble, tout semble plausible que ce soit historiquement ou en termes de mécaniques de jeu par rapport aux changements récents opérés par la licence. Forcément, quiconque a vu la série Vikings et connaissant les derniers Assassin's Creed pourrait sortir de telles informations, qui ont déjà de quoi nous faire imaginer bien des choses sur le prochain épisode.

Que pensez-vous de tout ça ? Êtes-vous plutôt emballés ou préfériez-vous qu'il s'agisse d'un fake ? N'hésitez pas à prendre la parole pour en débattre en commentaire.